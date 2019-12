Google, Apple a Amazon spolupracují na budoucnosti chytrých domácností

V roce 2020 bychom se měli dočkat mnoha zajímavých novinek. Namátkou vylepšeného Galaxy Fold, selfie kamer pod displejem nebo masového nástupu grafenových baterií. K očekávaným milníkům si teď můžeme připsat další. Giganti Google, Apple a Amazon údajně chystají spolupráci na poli chytrých domácností. Vypadá to, že si nadále nechtějí v této oblasti za každou cenu konkurovat a Siri, Alexa a asistent od Google by mohli obrazně řečeno najít společnou řeč. Firmy hodlají během příštího roku představit open-source řešení pro jednodušší propojení prvků v chytrých domácnostech. Avizovaná spolupráce Googlu Apple a Amazonu by měla nést název “Project Connected Home Over IP“.

Na první pohled to zní fádně, ale zkratkou má být poutavé CHIP. Cíl tohoto projektu je jasný. Uživatelům by měl do budoucna nabídnout komunikaci jednotlivých prvků smart domácností na základě nějakého společného protokolu. Jednoduše řečeno by minimálně produkty Googlu, Apple a Amazonu měly být bez problému kompatibilní. Ale pravděpodobně dojde i na další velké hráče, kteří mají světu chytrých domácností co nabídnout. Trojice gigantů se totiž hodlá dohodnout také s aliancí pro společný vývoj v oblasti “internetu věcí” Zigbee. Ta sdružuje jména jako IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy a Wulian. S takovým výčtem společností se začínáme hodně těšit, čeho se příští rok ve spolupráci CHIP + Zigbee Aliance dočkáme. Mohlo by jít o velké věci.

Bližší informace k chystanému standardu jsou zatím neznámé. Samotný název ale napovídá, že stěžejním prvkem bude Internet Protocol (IP) a veškeré možnosti, které nabízí. Kaňkou na projektu může ale nakonec být, že tato spolupráce Googlu, Apple a Amazonu za sebou nechá předchozí produkty a služby těchto tří značek, které spolu v budoucnu nemusí umět spolupracovat. Očekává se totiž, že než dojde k finálnímu zavedení CHIPu, budou všichni tři giganti souběžně vyvíjet a prodávat své standardní výrobky.

Těšíte se na slíbenou spolupráci těchto firem?

Zdroj: acentral