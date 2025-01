Nezabezpečená chytrá domácnost je časovaná bomba: Víme, jak to napravit (pro začátečníky)

Reklama

Internet věcí (IoT) je na vzestupu a řada milovníků technologií své domy a byty plní mnoha různými zařízeními komunikujícími prostřednictvím Wi-Fi. Takzvaná chytrá domácnost (smart home) je výdobytkem 21. století a může nám usnadnit život, přinášet mnoho výhod a ubrat práci.

Co vše patří do chytré domácnosti?

Chytrá domácnost je velmi široký pojem. První chytrý dům nazvaný Push-Button Manor si svépomocí vytvořil už v roce 1950 Američan Emil Mathias, který si tlačítkem spouštěl žaluzie, otevíral/zavíral okna nebo kontroloval zámky.

Dnes do této škatulky můžeme zařadit jakékoliv zařízení, které patří do domácnosti a zároveň ho lze připojit k internetu. Pak už stačí jen pořídit si „mozek“ chytré domácnosti, vše navzájem propojit a veškerá chytrá zařízení už pohodlně na dálku ovládat mobilem nebo třeba tabletem. A to nejen dotykem tlačítek, ale třeba i hlasem s pomocí různých hlasových asistentů.

Součástí vaší chytré domácnosti se mohou stát chytrá svítidla a zásuvky, kamery a senzory, domácí spotřebiče, robotický vysavač, kávovar, dávkovač vody nebo třeba dávkovač krmiva pro mazlíčka. To vše může fungovat zcela samostatně a na základě vašeho prvotního nastavení, nebo to můžete ovládat na dálku. A nová chytrá zařízení neustále přibývají.

Rizika chytré domácnosti nepodceňujte

Mít chytrou domácnost zní naprosto báječně. Řada lidí se tak už pustila do jejího zařizování. Ale je třeba uvědomit si, že chytrá zařízení jsou dobrými sluhy, ale zlými pány. A i když v tomto případě nehrozí vzbouření chytrých zařízení, která se rozhodnou náhle osvobodit a své majitele zabít, tak rizika tu rozhodně jsou. A nemalá.

Je totiž třeba uvědomit si, že všechna zařízení, která kooperují prostřednictvím internetu, zároveň ukládají různá data. Díky tomu, jak je používáme, nás brzy dokonale znají. A data, která jsou v nich uložena, o nás vypovídají mnohé. Nemluvě o kamerách a senzorech, které hlídají nejen pohyb nezvaných návštěvníků, ale i nás samých.

Pokud tedy dojde k hackerskému útoku a hackerovi se podaří dostat se do naší sítě, rázem nás má jako na dlani. Nejen, že nás vidí a slyší, ale může se snadno dostat k našim nejcitlivějším datům.

Robustní zabezpečení je základ

Proto je potřeba začít nikoliv nakupováním nespočtu chytrých zařízení, ale vybudováním bezpečné sítě. I proto je dobré pozvat si na začátek odborníka, který vám chytrou domácnost nainstaluje a hlavně zabezpečí. Další zařízení už si pak můžete přidávat sami, ale prvotní zabezpečení je klíčové. A měli byste ho chtít okamžitě a na nic nečekat.

I když si možná říkáte, že zrovna o vaše data určitě žádný hacker nestojí, opak je pravdou. Prostřednictvím vašich zařízení a špatně chráněné sítě se totiž hacker může dostat až do vašeho mobilu, kde máte dost možná nahrané debetní karty, odkud se přihlašujete k internetovému bankovnictví nebo kde máte citlivé kontakty a fotografie. To vše má pro útočníky obrovskou cenu.

Hackeři vám navíc mohou znepříjemnit život i pouhým ovládnutím vašich přístrojů. Nedávno se tak například objevila docela úsměvná zpráva, že hackeři napadli robotické vysavače, které na své majitele začaly sprostě pořvávat. Ale úsměvné to je, jen pokud se to nestane přímo vám. Pak totiž najednou nevíte, co si s vyšinutým vysavačem počít.

Jak na zabezpečení chytré domácnosti?

Existuje několik základních kroků, které byste pro zvýšení bezpečnosti své chytré domácnosti měli vždy udělat. Chytrá zařízení komunikují prostřednictvím Wi-Fi, takže začněte od ní. Rozhodně se nepřipojujte na tu od sousedů, ale vytvořte si svou vlastní privátní Wi-Fi. Co dál?

Změňte její název

Vytvořte silné a jedinečné heslo

Ochranu zvýšíte zašifrováním Wi-Fi

Až k síti začnete připojovat různá zařízení, zjistíte, že mají přednastavené názvy a hesla. To vše byste měli ihned změnit, aby šlo opět o jedinečné kombinace.

Dále se zaměřte na stupeň zabezpečení chytré domácnosti a zvyšte ho na nejvyšší. Pokud jsou k dispozici aktualizace, vždy je stahujte – mohou obsahovat bezpečnostní záplaty nebo jiný typ vyššího zabezpečení.

Prověřujte, co nakupujete

Stejně důležité je také nakupovat pouze prověřená zařízení. Tedy od výrobců, kteří už mají v oboru chytré domácnosti jméno a pozitivní recenze od zákazníků. Nejlepší je sestavovat chytrou domácnost s pomocí přístrojů od jednoho výrobce, ale můžete je teoreticky kombinovat dle libosti. Jen si hlídejte, aby byly kompatibilní.

V poslední době jsou oblíbená různá chytrá zařízení z Lidlu, od Xiaomi nebo například z obchodního domu IKEA. Naopak si dávejte pozor na neznámé a neprověřené obchodníky.

A bohužel, dnes už se nelze spolehnout na totální bezpečnost kupovaných zařízení – příkladem za všechny je pár dní stará zpráva od německé vládní agentury o 30 000 zařízeních s Androidem, která byla už z výroby infikována malwarem.

U chytré domácnosti proto více než kde jinde platí známé heslo: důvěřuj, ale prověřuj. Naši bezpečnost a data bychom si měli pečlivě hlídat a dělat maximum pro to, aby nemohla být zneužita.

