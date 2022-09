V říjnu se asi ukáže i levnější Chromecast s Google TV

Jak jsme vás před několika dny informovali, společnost Google naplánovala na 6. října akci, v rámci které hodlá představit několik nových produktů. Největší pozornost je věnována telefonům řady Pixel 7 a hodinkám Pixel Watch, nicméně dojde s největší pravděpodobností i na další kousky. Podle odhadů a mimo jiné záznamů z certifikace FCC by mezi ně mohl patřit i nový dongle Chromecast. Konkrétněji se systémem Google TV a možná i o něco levnější než jeho dosavadní předchůdci.

Novinka s pracovním označením Boreal a předpokládaným prodejním názvem “Chromecast HD with Google TV” by měla nabídnout Full HD rozlišení (1080p), čipset AMlogic S805X2 s podporou kódování AV1, dva gigabajty RAM či dvoukanálovou Wi-Fi. Co se týká ceny, tak ta je odhadována na čtyřicet Eur. V přepočtu tedy zhruba na tisíc Kč. Se stejnou cenovkou Google prodával Chromecast z roku 2018. Aktuálně prodávaná 4K varianta vyjde na 70 Eur, tedy na asi 1 700 Kč.

