Chrome pro Android brzy umožní kopírovat obrázky do schránky

Je tady další dílek do nikdy nekončící skládačky “Google vylepšuje svůj prohlížeč Chrome”. Tentokrát jde o novinku z jeho mobilní verze pro Android a bude to velmi praktická věc. Jedna z budoucích verzí prohlížeče Chrome má nabídnout kopírování obrázků přímo do schránky. Výsledkem tedy bude možnost “nalít” vyhledaný obrázek do mezipaměti a odtud jej jednoduše vložit třeba do chatové komunikace, do komentáře na sociální síti nebo snad i do těla e-mailu. U desktopů je to naprosto běžná funkce, ale Chrome pro Android to neumí. Zatím.

Informaci přinesla komunita XDA Developers, tradičně po rozboru kódu připravované aktualizace. V chystaném Chromu (respektive v jeho jádře Chromium) nalezli parametr “context-menu-copy-image”, který ukazuje právě na možnost kopírování obrázků. Doposud jsme byli nuceni ho stáhnout a poslat jako přílohu, případně odesílat přes kontextovou nabídku pro sdílení. Novinka by měla podle všeho přidat další možnost do nabídky (na snímku níže), která se vyvolává podržením prstu na fotce.

Vedle tradičních voleb jako Otevřít na nové kartě nebo Stáhnout obrázek by se mohla objevit nová, například s popisem “Kopírovat obrázek do schránky”. Druhou variantou je umístění položky “Kopírovat do schránky” pod volbu Sdílet obrázek. Tak to funguje i u jiných aplikací. Ať tak či onak, zavedení kopírování obrázků do schránky citelně zrychlí práci v Chrome prohlížeči. A vlastně se i divíme, proč už to v Google prohlížeči dávno nejde.

Kdy jste naposledy potřebovali kopírovat obrázek z Chromu?

Zdroj: XDA