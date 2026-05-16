Google Chrome dostane plnou integraci Gemini na Androidu! Projde za vás stránky a vyplní formuláře Hlavní stránka Zprávičky Chrome pro Android dostane plnou integraci Gemini, podobně jako desktopová a iOS verze Novinkou je auto browse – Gemini si v prohlížeči klikne, scrolluje a vyplní formuláře za vás Spuštění začne koncem června v USA, auto browse navíc jen pro předplatitele AI Pro a AI Ultra Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Google posouvá Gemini v Chromu pro Android o stupínek výš. Dosavadní povrchová integrace, která zvládala v podstatě jen sumarizaci stránky přes systémový překryv, ustupuje plnohodnotnému Gemini přímo v prohlížeči. A k tomu navrch funkce auto browse, která už není o odpovědích na otázky – Gemini bude umět samo klikat, scrollovat a vyplňovat formuláře, aby za vás dotáhlo zadaný úkol. Háček je v tom, že ostrý start má řadu podmínek. Gemini se stěhuje vedle adresního řádku Auto browse: když si Chrome začne klikat sám Komu se rozsvítí, kdo si počká Gemini se stěhuje vedle adresního řádku Po vzoru desktopu a iOS dostane mobilní Chrome vedle adresního řádku samostatné tlačítko Gemini. Po klepnutí se zespodu vysune panel, ve kterém můžete pokládat dotazy k aktuální stránce, nechat si ji shrnout nebo vyžádat vysvětlení nějakého konceptu. Tedy nic, co byste si nepřečetli v marketingových materiálech jiných prohlížečů, ale tentokrát to má hrát skutečně v rámci Chromu, ne jako externí překryv. Zajímavější je propojení s dalšími službami Googlu. Z otevřené stránky se podle Googlu nově dostanou události do Kalendáře, ingredience do Keepu a informace do Gmailu jediným pokynem. K tomu se přidává integrace modelu Nano Banana, který má z textových informací generovat infografiky a další vizualizace. Jak dobře to bude fungovat s českým obsahem, je samozřejmě otázka – Google v ukázkách předvádí angličtinu a vyladěné americké služby, lokální e-shopy a české weby budou jiná disciplína. Auto browse: když si Chrome začne klikat sám Skutečným tahákem oznámení je auto browse. Funkce přebírá kontrolu nad rozhraním prohlížeče a sama se snaží splnit zadaný úkol – scrolluje, klepe na tlačítka, vyplňuje políčka. Google demonstruje funkci na rezervaci parkování přes službu SpotHero podle dat z potvrzovacího e-mailu o lístku, nebo na úpravě opakované objednávky na e-shopu Chewy. Aby uživatel věděl, že Gemini právě pracuje, kolem ikonky se objeví kruhový indikátor a okraje webové stránky se modře rozzáří. Stav lze sledovat přímo v panelu, nebo si jej minimalizovat do ukotveného progress baru a pokračovat v jiné činnosti. U citlivých akcí – nákupy, příspěvky na sociální sítě – si Chrome vyžádá ruční potvrzení, což je vzhledem k povaze agentního chování spíš nutnost než vstřícné gesto. Komu se rozsvítí, kdo si počká Rolloutu se dočkají uživatelé v USA, a to od konce června. Plná integrace Gemini si vyžádá Android 12 nebo novější a minimálně 4 GB operační paměti, takže drtivá většina aktivních zařízení by měla projít. Funkce auto browse je ale rezervovaná pro předplatitele Google AI Pro a AI Ultra a běžet bude jen na blíže nespecifikovaných „vybraných zařízeních“. O dostupnosti v Evropě Google mlčí. S ohledem na pravidla AI Aktu a obecně pomalejší tempo rolloutu AI funkcí v EU se reálně bavíme spíš o podzimu, možná o konci roku. A to platí pro plnou integraci Gemini – auto browse může na české uživatele čekat ještě déle, pokud se vůbec dočká v té podobě, jakou Google předvedl americkému publiku. Pustili byste Gemini, ať za vás samo brouzdá po webu a vyřizuje objednávky? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Gem Gemini Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 Co když se pod stromečkem setkají Pixel 9 Pro a iPhone 16 Pro? Podívejte se na vtipný spot Googlu Jana Skálová 26.12.2024 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 Telefony Galaxy S25 by mohly mít Gemini Advanced po nějakou dobu zdarma Libor Foltýnek 1.1.2025