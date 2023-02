Google Chrome pro PC dostává příjemnou bezpečnostní novinku

Pokud patříte mezi uživatele, kteří si nechtějí komplikovat život s pamatováním přístupových údajů na různé weby a používají za tímto účelem správce hesel v prohlížeči Google Chrome, máme pro vás dobrou zprávu. Tato integrovaná funkce dostává novou možnost ověřování identity na počítačích. Na PC či laptopu bude možné, pokud k tomu budou mít hardwarové předpoklady, používat kromě hesla či pinu také biometrické ověřování přihlášení.

Počítače se díky této novince dostanou na stejnou úroveň pohodlnosti a také zabezpečení jako telefony či tablety, které pochopitelně také mají možnost číst například otisk prstu nebo sken tváře. “Pro podporované počítače přidáváme možnost použít biometrické ověření (pro ověření, že jste to vy) před vyplněním uloženého hesla. Tuto funkci můžete také použít k bezpečnému zobrazení, kopírování nebo úpravě hesel uložených pomocí Správce hesel Google v prohlížeči Chrome či Androidu, aniž byste museli pokaždé zadávat heslo počítače,” popisuje Google na blogu.

Nové biometrické ověřování přihlášení by mělo začít v desktopovém Chrome fungovat snad co nejdříve. Bylo by fajn, kdyby nějak dokázalo využít Windows Hello, což ale zatím potvrzeno nebylo. Zmíněná bezpečnostní funkce je ve Windows nutná, pokud chcete v počítači používat nově představený Samsung Pass pro počítače.

Kolik máte uložených hesel ve správci?

Zdroj: apolice