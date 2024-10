Google ukázal v prohlížeči Chrome parádní novinku. Potěší ty, kteří ovládají telefon jednou rukou

Google Chrome pro Android začal testovat umístění adresního řádku ve spodní části obrazovky

Změna je zatím dostupná jen v experimentální verzi Chrome Canary

Cílem je zlepšit ovládání jednou rukou, ale zachovat jednoduchost rozhraní

Pokud patříte mezi uživatele, kteří při prohlížení webu na mobilním telefonu preferují ovládání jednou rukou, pak vás jistě potěší nejnovější experiment od Googlu. Vývojáři totiž v aktuální verzi Chrome Canary pro Android začali testovat umístění adresního řádku ve spodní části obrazovky.

Tato novinka sice není žádnou revolucí – Google podobnou funkci zkoušel už v roce 2016 – ale tentokrát to vypadá, že by se mohla skutečně dostat do stabilní verze prohlížeče. Na rozdíl od předchozích pokusů je současná implementace zatím poměrně přímočará. Google jednoduše přesunul všechny ovládací prvky prohlížeče do spodní části obrazovky. K podobnému kroku se před časem uchýlil i na iOS po vzoru prohlížeče Safari.

V současné podobě zůstává zachováno rozložení menu pod třemi tečkami i přepínač karet. Není však vyloučeno, že se v průběhu vývoje dočkáme i jejich úprav. Redaktoři z 9to5google uvádějí, že na Pixelu 9 Pro s Androidem 15 QPR1 Beta 2 se adresní řádek částečně překrývá s navigačním pruhem systému, takže ze strany amerického giganta bude rozhodně potřeba ještě vyladění.

Pokud si chcete novou funkci vyzkoušet, musíte si nejprve nainstalovat Chrome Canary z Google Play. Upozorňuji však, že tato verze může být nestabilní a není vhodná pro každodenní používání. Po instalaci je třeba aktivovat příznak:

chrome://flags/#android-bottom-toolbar

Následně restartujte prohlížeč, přejděte do Nastavení > Adresní řádek a vyberte možnost “Dole”.

Dodám, že aktivace zřejmě probíhá na straně serveru, jelikož se mi nepodařilo ani na jednom z telefonů najít právě možnost “Adresní řádek” v Nastavení. Může tak nějakou dobu trvat, než se dostane i na vaše zařízení. Pokud se vám podařilo funkci rozchodit, můžete se podělit o zkušenosti v naší komunitě.

Vyhovuje vám adresní řádek na spodní části displeje?

Zdroj: 9to5google