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Alza začala prodávat gigantickou 50 000mAh powerbanku se super výkonem pro nabíjení. Nestojí ani 1 500 Kč

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.6.2026 06:00
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ChoeTech PD65W Power bank 50000mAh na oranzovem pozadi

ChoeTech rozšířil nabídku svých velkokapacitních powerbank. Po nedávno uvedeném 22,5W modelu, o kterém jsme psali, teď Alza začala prodávat výkonnější ChoeTech PD65W s kapacitou 50 000 mAh a 65W výkonem za 1 399 Kč. Hlavní rozdíl proti slabšímu sourozenci je právě výkon: 65 W stačí i na nabíjení notebooku. Pokud je tedy pro vás kromě kapacity důležité i to, jak rychle se budou zařízení nabíjet, mohla by vás zaujmout.

CHCI 50 000mAh POWERBANKU

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velkou rezervu energie, která díky 65 W zvládne nabít i notebook nebo rychle dobít telefon.
⚠️ Zvažte, že kvůli kapacitě 185 Wh ji nevezmete do letadla a s hmotností 1100 g ji nosíte v batohu, ne v kapse.
💡 Za 1 399 Kč nabídne 50 000 mAh i 65 W, tedy výrazně víc výkonu než levnější 22,5W sourozenec za 899 Kč.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

ChoeTech tu spojil obří kapacitu 50 000 mAh s 65W výkonem, což je kombinace, která dlouho nebyla za rozumné peníze běžná. Zatímco slabší 22,5W model posloužil hlavně telefonům a sluchátkům, 65 W už zvládne i napájení notebooku nebo plné rychlonabíjení moderních telefonů. K dispozici jsou tři výstupy (2× USB-A a 1× USB-C) a digitální displej s přesným stavem baterie. Za 1 399 Kč jde o cenově dostupný způsob, jak mít energii pro všechna zařízení i mimo zásuvku.

KOUPIT ZA 1 399 KČ

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Celkový výkon 65 W se rozdělí mezi tři porty (2× USB-A, 1× USB-C), maximum je 4,5 A a 12 V přes USB Power Delivery. Kapacita 50 000 mAh (tedy 185 Wh) je stejná jako u levnějšího modelu – reálně z ní dobijete průměrný telefon zhruba 6,5×, ne deset, jak by napovídala jednoduchá matematika (část energie se ztratí převodem napětí). Nechybí vstup přes USB-C pro dobíjení samotné powerbanky a sada ochran. Hmotnost je 1100 g.

ChoeTech PD65W Power bank 50000mAh baleni

V čem se liší od 22,5W sourozence

Hlavní rozdíl této powerbanky oproti levnějšímu modelu je výkon. Zatímco 22,5W verze za 899 Kč cílí na telefony a drobnou elektroniku, tahle 65W varianta za 1 399 Kč zvládne i notebook a moderní vlajky nabije jejich plnou rychlostí. Kapacita, počet portů i displej zůstávají stejné, takže rozhodujete hlavně mezi nižší cenou (22,5 W) a vyšším výkonem (65 W). Powerbanka se dobíjí přes USB-C; kvůli velké kapacitě počítejte s delší dobou nabíjení.

Na co si dát pozor

Jedno upozornění platí pro obě verze stejně: se 185 Wh powerbanka překračuje limit 160 Wh, takže ji do letadla nevezmete – ani do příručního, ani do odbaveného zavazadla (pravidla se navíc v roce 2026 spíš zpřísňují). Počítejte také s hmotností 1100 g, takže jde o kus do batohu, ne do kapsy. Na baterii se vztahuje životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu, byť záruka produktu je 24 měsíců. A protože jde o novinku se zatím minimem hodnocení, reálných dlouhodobých zkušeností je prozatím málo.

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Pro koho se hodí a pro koho ne

Powerbanka dává smysl, pokud chcete velkou rezervu energie i pro náročnější zařízení – notebook na cestách, rychlé dobití telefonu nebo více zařízení naráz na chatě i v autě. Pokud vám ale stačí jen občas dobít telefon a chcete ušetřit, vystačíte si s levnějším 22,5W modelem. A pokud často létáte, sáhněte po menší powerbance do 100 Wh, kterou vezmete na palubu.

Verdikt: vyplatí se připlatit za výkon

Za 1 399 Kč je ChoeTech PD65W zajímavá novinka pro každého, kdo chce hodně energie a zároveň dost výkonu i na notebook. Proti 22,5W sourozenci za 899 Kč připlatíte 500 Kč, ale získáte téměř trojnásobný výkon, což u velké powerbanky dává smysl. Hlavní kompromisy – hmotnost a nemožnost vzít ji do letadla – plynou z velké kapacity a platí u obou modelů. Pro využití mimo zásuvku, kde nechcete řešit slabé nabíjení, je to povedený kus.

Pokud hledáte i jiné nabíjení nebo příslušenství, můžete si projít i aktuální nabídku Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné powerbanky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

CHCI TUTO POWERBANKU

Ocenili byste u powerbanky spíš co největší kapacitu, nebo dost výkonu i na nabíjení notebooku?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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