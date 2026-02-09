TOPlist

Chcete levnou magnetickou powerbanku? Tahle má 10 000 mAh a stojánek, teď je v pěkné akci

  • Magnetická powerbanka ChoeTech s kapacitou 10 000 mAh je nyní v akci za 489 Kč
  • Nabízí bezdrátové nabíjení 15 W a kabelové 20 W přes USB-C s podporou Power Delivery
  • Součástí je praktický stojánek pro pohodlné používání telefonu během nabíjení

Adam Kurfürst
9.2.2026 18:00
Ikona komentáře 0
ChoeTech PD20W 10000mAh Magnetic Power Bank na telefonu

Hledáte cenově dostupnou powerbanku s bezdrátovým nabíjením a magnetickým uchycením? Na Alze právě probíhá akce, v rámci které pořídíte ChoeTech PD20W 10000mAh Magnetic Power Bank se slevou 30 %. Místo běžných 699 Kč ji s kódem ALZADNY30 koupíte za 489 Kč.

Bezdrátové i kabelové nabíjení v jednom

Powerbanka ChoeTech disponuje kapacitou 10 000 mAh, což by mělo stačit na zhruba dvě až tři plná nabití běžného smartphonu. Telefon můžete dobíjet buď bezdrátově výkonem až 15 W, nebo klasicky kabelem přes USB-C port s výkonem až 20 W díky podpoře Power Delivery 3.0. Nechybí ani podpora Qualcomm Quick Charge 3.0.

ChoeTech PD20W 10000mAh Magnetic Power Bank with holder bila render

Magnetické uchycení zajistí, že powerbanka během bezdrátového nabíjení nespadne z telefonu. Hodí se především pro iPhony s MagSafe, ale fungovat bude i s Android telefony vybavenými magnetickým pouzdrem nebo kroužkem. Samotná powerbanka váží 210 gramů.

Integrovaný stojánek jako bonus

Zajímavým doplňkem je vestavěný stojánek, díky kterému můžete telefon během nabíjení postavit a pohodlně sledovat obsah nebo vést videohovory. Jde o funkci, kterou u levnějších powerbank příliš často nenajdete

Co říkají uživatelé v recenzích

Na Alze powerbanka získala hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od 34 zákazníků. Z celkového počtu hodnotících udělilo 22 uživatelů maximálních 5 hvězdiček, zatímco pouze jeden zákazník ohodnotil produkt dvěma hvězdami. 88 % kupujících produkt doporučuje, což je solidní výsledek.

Za zmínku stojí i relativně nízká reklamovanost 3,14 % při více než 500 prodaných kusech. To naznačuje, že jde o poměrně spolehlivý produkt bez výrazných problémů s kvalitou.

Pro koho se hodí a pro koho ne

ChoeTech PD20W je vhodná volba pro uživatele, kteří hledají cenově dostupnou magnetickou powerbanku s kombinací bezdrátového a kabelového nabíjení. Oceníte ji především s iPhonem 12 a novějším, kde magnetické uchycení funguje bez dalšího příslušenství.

Naopak pokud potřebujete nabíjet více zařízení současně nebo očekáváte vyšší bezdrátový výkon, budete muset sáhnout po dražších alternativách. Powerbanka má pouze jeden USB-C výstup a bezdrátové nabíjení 15 W nepatří mezi nejrychlejší.

Využili byste magnetickou powerbanku se stojánkem?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

