MagSafe powerbanka za 6 stovek! Má 10 000mAh a vestavěný USB-C kabel

ChoeTech MagLeap je 10 000mAh magnetická powerbanka s MagSafe, vestavěným USB-C kabelem a LED displejem S kódem ALZADNY40 stojí 599 Kč místo 999 Kč (úspora 400 Kč) Hlavní lákadlo: MagSafe nabíjení pro iPhone bez kabelu a integrovaný USB-C kabel, který nikdy nezapomenete doma

Jakub Kárník Publikováno: 12.5.2026

MagSafe powerbanky bývají drahá záležitost a u značkových modelů počítejte s investicí přes tisícovku. ChoeTech MagLeap se ale s kódem ALZADNY40 dostala na 599 Kč, což je za 10 000mAh model s magnetem, vestavěným kabelem a displejem zajímavá nabídka. Tři způsoby nabíjení a vestavěný kabel Kolik telefonů reálně nabijete Co je dobré vědět dopředu Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte iPhone 12 nebo novější s MagSafe a chcete kompaktní zálohu bez tahání kabelů.⚠️ Zvažte, že bezdrátové nabíjení je pomalejší a méně efektivní – pro maximální rychlost stejně sáhnete po vestavěném USB-C kabelu.💡 Za 599 Kč dostanete to, co u prémiových značek stojí 1 000 Kč a víc – ale s typickými kompromisy levnější značky. Tři způsoby nabíjení a vestavěný kabel Hlavní finta téhle powerbanky je kombinace třech způsobů, jak nabíjet telefon. Pro iPhony nabízí MagSafe bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W, kde se telefon přicvakne magnetem k zadní straně powerbanky a začne se nabíjet bez kabelu. Pro Androidy nebo když chcete maximální rychlost, je tu vestavěný USB-C kabel s výkonem 18 W, který slouží zároveň jako šikovný stojánek. A pro třetí zařízení (sluchátka, druhý telefon partnera) je k dispozici samostatný USB-C výstup s maximálně 20 W. Vestavěný kabel je v praxi výrazně podceňovaná featura. Kdo někdy vyrazil na dovolenou a zapomněl USB-C kabel doma, ví, o čem mluvím. Tady máte kabel napevno připojený k powerbance a zároveň funguje jako její stojánek – pohodlně si telefon postavíte na noční stolek a koukáte na YouTube, zatímco se nabíjí. Kolik telefonů reálně nabijete Z 10 000 mAh papírové kapacity se kvůli ztrátám při konverzi napětí dostanete na reálně využitelných zhruba 6 500 mAh. U bezdrátového MagSafe nabíjení jsou ztráty ještě výraznější (typicky 30–40 %), takže počítejte s tím, že přes magnet nabijete iPhone zhruba 1× do plna. Kabelem to bude o dost lepší – jeden uživatel na Alze potvrzuje, že přes USB-C nabije iPhone 16 přibližně dvakrát do 90 %. Pro vícedenní cesty bez zásuvky sáhněte raději po větším 20 000mAh modelu. Powerbanka splňuje letecké předpisy (37 Wh, limit je 100 Wh), takže si ji bez problému vezmete do příručního zavazadla na palubu letadla. Co je dobré vědět dopředu Z hodnocení uživatelů na Alze vyplývá několik praktických detailů. Za prvé – bezdrátové nabíjení se nespustí samo, je třeba stisknout tlačítko. Není to vada, ale dobré to vědět. Za druhé – plastový lakovaný povrch se snadno škrábe, takže pokud powerbanku nosíte společně s klíči v batohu, počítejte s tím, že po pár měsících nebude vypadat jako nová. Co naopak v této cenovce potěší, je LED displej s přesným zobrazením kapacity v procentech – ne čtyři tečky jako u většiny konkurence, ale konkrétní číslo. A magnet drží opravdu pevně, takže iPhone z powerbanky nesklouzne ani při chůzi v kapse. Používáte u powerbanky raději bezdrátové nabíjení, nebo pořád sahate po kabelu kvůli rychlosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi