Výborná akce: Obří powerbanka 69 600mAh kapacitou zlevnila o šestnáct stovek! Hlavní stránka Zprávičky ChoeTech 69600mAh je něco mezi powerbankou a malou power station – 60W nabíjení, 12V autozásuvka, bezdrátové Qi i možnost dobíjení ze solárního panelu S kódem ALZADNY30 ji teď koupíte za 3 779 Kč místo původních 5 399 Kč – sleva 1 620 Kč Pro kemp a život mimo síť je to univerzální tahoun; počítejte ale s váhou 2 kg a vyšší reklamovaností (6,83 %) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Trávíte čas na vícedenních výletech, v karavanu nebo prostě tam, kde není zásuvka? ChoeTech 69600mAh teď s kódem ALZADNY30 stojí 3 779 Kč místo 5 399 Kč. Za tu cenu dostanete kapacitu a výbavu, která se blíží malé přenosné elektrárně. CHCI POWERBANKU ZA 3 779 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává na kemp, do karavanu a mimo síť – obří kapacita, spousta výstupů včetně 12V autozásuvky a dobíjení ze soláru.⚠️ Zvažte, že váží 2 kg, místo displeje má jen LED diody a Alza u ní uvádí vyšší reklamovanost (6,83 %).💡 Za 3 779 Kč s kódem ALZADNY30 je to jedna z nejuniverzálnějších velkokapacitních powerbank v této ceně. Spíš malá power station než powerbanka Tohle není kapesní záložák – je to univerzální zdroj energie pro život mimo zásuvku. Nabije až pět zařízení naráz přes dva USB-C, USB-A, DC port i 12V autozásuvku, telefony s Qi dobije bezdrátově a sama se dá doplnit nejen z USB-C, ale i ze solárního panelu. K tomu odolné tělo s krytím IP65, LED svítilna s SOS módem a neoprenové pouzdro v balení. Majitelé potvrzují, že kapacita je reálná, že utáhne i notebook s napájením 45 W přes USB-C a že solár dobíjí i při slabším svitu. Na co si dát pozor Dvě věci plynou z výbavy: váha 2 kg a fakt, že místo číselného displeje ukazuje stav jen pár LED diod – přehled o přesné zbývající kapacitě tedy nečekejte. Samotná powerbanka se navíc dobíjí pomaleji. Důležitější je ale vyšší reklamovanost 6,83 %, kterou Alza u produktu sama uvádí – jeden majitel popisuje, že mu první kus rovnou nešel zapnout (Alza ho ale druhý den vyměnila). Pokud hledáte energii na kemp, do auta nebo karavanu a váha vám nevadí, je to za 3 779 Kč skvělý tahoun. Na běžné nošení v batohu po městě si ale radši pořiďte něco lehčího. CHCI UŠETŘIT 1 620 KČ Hodila by se vám powerbanka s autozásuvkou a solárem, nebo radši něco lehkého do kapsy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024