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Výborná akce: Obří powerbanka 69 600mAh kapacitou zlevnila o šestnáct stovek!

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 06:00
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choetech 69600mah jpg

Trávíte čas na vícedenních výletech, v karavanu nebo prostě tam, kde není zásuvka? ChoeTech 69600mAh teď s kódem ALZADNY30 stojí 3 779 Kč místo 5 399 Kč. Za tu cenu dostanete kapacitu a výbavu, která se blíží malé přenosné elektrárně.

CHCI POWERBANKU ZA 3 779 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává na kemp, do karavanu a mimo síť – obří kapacita, spousta výstupů včetně 12V autozásuvky a dobíjení ze soláru.
⚠️ Zvažte, že váží 2 kg, místo displeje má jen LED diody a Alza u ní uvádí vyšší reklamovanost (6,83 %).
💡 Za 3 779 Kč s kódem ALZADNY30 je to jedna z nejuniverzálnějších velkokapacitních powerbank v této ceně.

Spíš malá power station než powerbanka

Tohle není kapesní záložák – je to univerzální zdroj energie pro život mimo zásuvku. Nabije až pět zařízení naráz přes dva USB-C, USB-A, DC port i 12V autozásuvku, telefony s Qi dobije bezdrátově a sama se dá doplnit nejen z USB-C, ale i ze solárního panelu. K tomu odolné tělo s krytím IP65, LED svítilna s SOS módem a neoprenové pouzdro v balení. Majitelé potvrzují, že kapacita je reálná, že utáhne i notebook s napájením 45 W přes USB-C a že solár dobíjí i při slabším svitu.

Na co si dát pozor

Dvě věci plynou z výbavy: váha 2 kg a fakt, že místo číselného displeje ukazuje stav jen pár LED diod – přehled o přesné zbývající kapacitě tedy nečekejte. Samotná powerbanka se navíc dobíjí pomaleji. Důležitější je ale vyšší reklamovanost 6,83 %, kterou Alza u produktu sama uvádí – jeden majitel popisuje, že mu první kus rovnou nešel zapnout (Alza ho ale druhý den vyměnila).

Pokud hledáte energii na kemp, do auta nebo karavanu a váha vám nevadí, je to za 3 779 Kč skvělý tahoun. Na běžné nošení v batohu po městě si ale radši pořiďte něco lehčího.

CHCI UŠETŘIT 1 620 KČ

Hodila by se vám powerbanka s autozásuvkou a solárem, nebo radši něco lehkého do kapsy?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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