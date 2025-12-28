TOPlist

Praktická nabíječka do auta za super peníze! Má slušný výkon a výsuvný USB-C kabel

  • Autonabíječka ChoeTech 105W zlevnila z 519 Kč na 363 Kč s kódem VYPRODEJ30
  • Nabíjí tři zařízení najednou (45W + 30W + 30W) a má výsuvný kabel 0,8m s USB-C
  • Za tři stovky solidní nabíječka s displejem, ale kabel je krátký na zadní sedadla

Jakub Kárník
28.12.2025 16:00
choetech nabijecka jpg

Čínská firma ChoeTech uvedla autonabíječku s výkonem 105W za 519 Kč a teď se na Alze prodává s kódem VYPRODEJ30 za 363 Kč. To je sleva 30 %. Za necelé čtyři stovky dostanete nabíječku se třemi porty (USB-C 45 W, USB-C 30 W, USB-A 30 W) a výsuvným kabelem (0,8 m) s USB-C konektorem. To znamená, že můžete nabíjet až tři zařízení najednou – telefon, tablet a třeba i notebook.

Tři porty a výsuvný kabel

Nabíječka má tři výstupy: hlavní USB-C port s výkonem 45 W (ideální na notebook nebo tablet), druhý USB-C port s 30 W a USB-A port s 30 W. Celkový výkon 105 W znamená, že když nabíjíte všechna tři zařízení najednou, každé dostane svůj maximální výkon.

CHOTEw116

iPhone 16 nabijete za 30 minut na 68 %, iPad 10 na 59 %. Nabíječka podporuje PD3.0, QC3.0 a Apple 2.4A, takže funguje s iPhony, Androidy, tablety i notebooky s USB-C. Velkou výhodou je výsuvný kabel dlouhý 0,8m s USB-C konektorem – po použití se kabel zatáhne zpět do těla nabíječky, takže v autě nezůstávají zamotané dráty.

Displej měří napětí a ochrany fungují

Nabíječka má digitální LED displej, který ukazuje aktuální napětí v autě. Máte tak přehled o stavu a vidíte, jestli napětí neklesá pod normál (12V). Bezpečnostní ochrany zahrnují prevenci proti přehřátí, přepětí, přetížení a zkratu – standardní výbava u slušných nabíječek. Nabíječka má pevné uchycení v zásuvce zapalovače, takže se nevytahuje při jízdě po nerovnostech nebo při prudkém brzdění. Za 363 Kč dostáváte solidní autonabíječku s třemi porty a displejem.

Kolik zařízení nabíjíte v autě najednou?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

