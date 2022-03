Brzy si bez potíží napíšeme třeba i z Messengeru na Signal

Evropská unie (konkrétně zástupci parlamentu, rady i komise) před několika hodinami potvrdila finální podobu návrhu Aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA). Dokument, který má za cíl nastavovat přísnější pravidla pro kontinentální fungování digitálních gigantů jako Google, Apple, Meta, Amazon či Alibaba, a starat se současně o neutlačování jejich menší konkurentů, přinese také významnou změnu na poli chatování. Blíží se totiž takzvaná interoperabilita jednotlivých služeb.

DMA má nově přinutit největší technologické hráče, jinak řečené Gatekeepery, k tomu, aby bylo možné posílat zprávy mezi konkurenčními službami a aplikacemi bez toho, aby si uživatel musel pro každou zřizovat další účet. Prakticky tak bude možné bez překážet posílat například zprávy z velmi populárního Messengeru či WhatsAppue na méně rozšířené aplikace jako jsou Signal či Telegram.

Some 7 hours later… The #DigitalMarketsAct has been negotiated! Interoperability of messaging services are now among obligations that the gatekeepers will need to comply with! Great news for fairer and contestable markets as well as for the users! https://t.co/cvHSdYgp24 pic.twitter.com/HAcTL4TsIU

— Marcel Kolaja (@PiratKolaja) March 24, 2022