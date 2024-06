Není dobré příliš se spoléhat na moderní technologie, zvláště pak na ty, které žijí vlastním životem. Není to ani dva týdny, co ChatGPT postihl velký výpadek a máme tu další. Výpadky jsou hlášeny ve velkém množství.

Pokud se podíváte na server DownDetector, uvidíte prudký nárůst hlášení výpadků. Tento server doporučujeme navštívit vždy, když má nějaká služba problémy. Hned uvidíte, jestli se jedná o něco většího.

Zobrazí se pulzující tečka a tím jste skončili. Na sociální síti X už se množí příspěvky, které si stěžují na nedostupnost.

is it just me or is chat gpt down in the clutch moments when I need it most

