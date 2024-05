OpenAI provozuje úspěšný jazykový model ChatGPT

V pondělí 13. května chce vyzvat Google na poli vyhledávačů

Nejedná se ale o jediné kohouty na smetišti

V pondělí 13. května oznámí OpenAI plány na spuštění vyhledávače poháněného umělou inteligencí. Nejedná se o nic menšího, než pokus o sesazení největšího a nejznámějšího vyhledávače z trůnu? Jakou má šanci uspět?

ChatGPT

OpenAI stojí za asi nejznámějším chatem, ChatGPT. ChatGPT spousta lidí využívá při pokusech získat informace. Na to ale není stavěný, je to jazykový model poháněný generativní umělou inteligencí a je skvělý v tom, k čemu je určen, ale pokud ho zaženete do kouta, je schopný tvrdit, že 1+1 = 5. Jeho omezením bylo to, že jazykový model je natrénován na datech vztažených k určitému datu a co se stalo později, neví. V novějších verzích už sice dokáže upozornit, že má omezené znalosti a v ještě novějších verzích se umí podívat na internet a sehnat si aktuální informace.

Google

A přesně tohle plánuje OpenAI dotáhnout k dokonalosti a vytvořit plnohodnotný vyhledávač, který vyzve na souboj Google. Uvědomme si, že Google začínal jako vyhledávač, ale dnes se jedná hlavně o prodejce reklamy a všechno ostatní, co dělá, dělá hlavně proto, že mu to umožňuje ji lépe prodávat. Hledáte přípravek na hubení řas v akváriu? Google usoudí, že máte akvárium a začnou se vám zobrazovat reklamy z této oblasti. Google má díky své dominantní pozici dokonalý přehled o tom, co se na internetu děje, a to mu umožňuje nebývale efektivně cílit reklamu.

OpenAI set to announce search engine, one day before Google conference • FRANCE 24 English

Zajímavé je i datum, kdy OpenAI vyhledávač oznámí. Je to den před zahájením Google I/O. Nevěříme, že by načasování nemělo význam. Podle Bloombergu a The Information poskytne vyhledávací technologii Microsoft. Vzhledem k obrovským investicím, které v OpenAI má, to dává smysl. Navíc už nyní ChatGPT v placené verzi používá právě Bing. Google provozuje svoje Gemini a podle některých zvěstí připravuje placenou verzi vyhledávače, doplněného o umělou inteligenci. Google má tady navrch, dokáže teoreticky propojit vyhledávač například s Google Workspace a výsledky vyhledávání rovnou uložit do tabulek. Ale to už jen sníme s otevřenýma očima.

Perplexity

Pokud si chcete vyzkoušet spojení vyhledávače a umělé inteligence už nyní, zkuste Perplexity. Jedná se o vyhledávač postavený na Bingu spojený s technologiemi velkých jazykových modelů (GPT, Claude, Mistral) a je zajímavý tím, že podává výsledky v dobře čitelné formě a co je důležité, zobrazuje zdroje informací. Můžete na něj mluvit česky, ale výsledky zobrazí občas v angličtině.