Google I/O konference je každoroční event určený primárně pro vývojáře. Z mnoha důvodů je však zajímavý i pro širokou veřejnost. Společnost zde totiž představuje nové služby či HW produkty. A často také láká na připravované telefony Pixel.

Určitě se tak vyplatí si příslušné datum do kalendáře zaznačit a podívat se na stream z konference. Událost se koná vždy v květnu. Tentokrát je plánovaná na 14. května.

Everyone is invited! 💌

Join us online May 14th at #GoogleIO to learn about Google's latest developer products, technologies, and ways to engage with the developer community.

Register here ✨➡️ https://t.co/gi1Wg0CvuW pic.twitter.com/eDCueWAWID

— Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024