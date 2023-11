Mezi chaosem v propouštění představenstva společnost OpenAI přidala do ChatGPT novou praktickou hlasovou funkci, která byla dosud dostupná pouze platícím uživatelům. Možnost byla pro zařízení Android i iOS zpřístupněna už v září, ovšem ke dnešnímu dni je funkce také součástí verze pro uživatele, kteří využívají GPT-3.5 bezplatně. Umožňuje vést opravdovou konverzaci s chatbotem v reálném čase a poměrně rychlou odezvou. OpenAI na svém Twitteru oznámilo, že je nyní k dispozici všem uživatelům zdarma prostřednictví mobilní aplikace.

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF

— Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023