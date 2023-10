OpenAI neustále aktualizuje svoje nástroje a přichází s novými funkcemi. Nově zavádí beta testování funkce pouze pro členy ChatGPT Plus. Aktualizace by měla zahrnout možnost nahrávat soubory, pracovat s nimi a také multimodální podporu.

Do teď bylo možné pouze přepínat mezi režimy, a tak pokud jste chtěli generovat obrázek nebo naopak vyhledávat pomocí Bingu, museli jste otevřít nový chat a sami manuálně přepnout v rozevíracím seznamu. S tím je ale konec, ChatGPT si nově bude moci sám rozhodnout na základě kontextu, který režim si zvolí.

With the new update, you can upload an image and ask to modify it!

Vývojáři zařazují některé funkce z plánu ChatGPT Enterprise do klasického programu předplatného. Novinkou je také zavedení nahrání souboru a umožnění následné práce s ním. Jakmile je soubor plně nahrán na server, trvá jen pár okamžiků než s ním budete moci pracovat. Následně můžete například sumarizovat data, analyzovat nebo generovat vizuální obrázky, vše na základě vašeho promptu.

🔥 ChatGPT just released its 2 BIGGEST updates

Her'e what's new :

1. True Multimodal: no more switching between tools! ChatGPT gives you true superpowers by letting you use all modes in combination.

2. New file upload formats: you can now upload PDFs and other types of files to… pic.twitter.com/Q2j3nk4bDj

— Big Bang AI (@TheBigBangAI) October 29, 2023