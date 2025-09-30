Konec e-shopů? ChatGPT už umí nakupovat místo vás – stačí jediná věta Hlavní stránka Zprávičky OpenAI spustilo v ChatGPT funkci Instant Checkout pro nákupy přímo v chatu Zatím funguje jen v USA, pouze u produktů z Etsy, a jen jednotlivé položky Technologie je postavená na open-source protokolu vyvinutém společně se Stripe Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 OpenAI přidává do ChatGPT funkci přímého nákupu. Od dnešního dne mohou uživatelé v USA koupit produkty přímo v chatu – zatím jen z platformy Etsy, brzy ale přibude přes milion obchodníků ze Shopify. Funkce nese název Instant Checkout a je postavená na novém protokolu Agentic Commerce Protocol, který OpenAI vyvinulo společně s platební firmou Stripe. Jak Instant Checkout funguje Agentic Commerce Protocol: otevřený standard Pro koho a za kolik Co přijde dál Etsy, Shopify, Stripe – kdo z toho má radost Je to začátek, nebo experiment? Jak Instant Checkout funguje Princip je přímočarý: zeptáte se ChatGPT na něco jako „nejlepší běžecké boty pod 100 dolarů“ nebo „dárek pro milovníka keramiky“. ChatGPT zobrazí relevantní produkty z webu – výsledky jsou nereklamní a organické, seřazené podle relevance k dotazu. Pokud produkt podporuje Instant Checkout, uvidíte tlačítko „Buy“. Po kliknutí potvrdíte objednávku, dodací a platební údaje a dokončíte nákup – vše bez opuštění chatu. Stávající předplatitelé ChatGPT mohou platit kartou uloženou v účtu, ostatní zadají kartu nebo použijí expresní platební metody. Důležité je, že objednávky, platby a doručení zpracovává prodejce pomocí svých stávajících systémů. ChatGPT jen předává informace mezi uživatelem a obchodníkem – funguje jako digitální osobní nákupčí. Agentic Commerce Protocol: otevřený standard Základ celé funkce tvoří Agentic Commerce Protocol (ACP) – open-source standard pro AI commerce, který umožňuje spolupráci AI agentů, lidí a firem při dokončování nákupů. OpenAI jej vyvinulo společně se Stripe a předními obchodními partnery. Protokol je navržený tak, aby: Fungoval napříč platformami, platebními procesy a typy podniků Umožňoval rychlou integraci bez změn backendových systémů Ponechal obchodníkům kontrolu nad zákaznickými vztahy – od expedice a vracení až po podporu Když někdo zadá objednávku, ChatGPT pošle potřebné údaje na backend obchodníka pomocí ACP. Obchodník objednávku přijme nebo odmítne, zpracuje platbu přes svého stávajícího poskytovatele a zajistí doručení a podporu stejně jako dnes. Pokud obchodník již používá Stripe pro platby, může zapnout agentic payments „jediným řádkem kódu“. Pokud používá jiného zpracovatele plateb, může se stále účastnit buď pomocí Stripe Shared Payment Token API, nebo přijetím Delegated Payments Spec z ACP – vše bez nutnosti měnit stávajícího zpracovatele. Pro koho a za kolik Instant Checkout je dostupný pro uživatele ChatGPT v USA – všechny tarify včetně bezplatného. Služba je pro uživatele zdarma, neovlivňuje ceny produktů ani nezasahuje do výsledků vyhledávání. Produkty s Instant Checkout nejsou ve výsledcích preferované. Obchodníci platí malý poplatek za dokončené nákupy, přesná výše ale není zveřejněná. Když ChatGPT řadí několik prodejců stejného produktu, bere v úvahu faktory jako dostupnost, cena, kvalita, zda je obchodník primárním prodejcem a zda má zapnutý Instant Checkout – vše s cílem optimalizovat uživatelskou zkušenost. Co přijde dál Aktuálně Instant Checkout podporuje jen nákup jednotlivých položek. V budoucnu OpenAI plánuje přidat vícepoložkové košíky a rozšířit nabídku o přes milion obchodníků ze Shopify – mezi nimi značky jako Glossier, SKIMS, Spanx nebo Vuori. Společnost také chce rozšířit funkci do dalších regionů, zatím ale neuvedla kdy a kam konkrétně. Evropa nebo Česko pravděpodobně přijdou na řadu až později. OpenAI zveřejnilo dokumentaci protokolu a umožňuje zájemcům o integraci podávat žádosti. Protokol je open-source, takže vývojáři a obchodníci mohou začít budovat vlastní integrace už dnes. Etsy, Shopify, Stripe – kdo z toho má radost Spolupráce s Etsy dává smysl – platforma je známá ručně vyráběnými a unikátními produkty, což sedí k osobnímu charakteru ChatGPT konverzací. Uživatelé často hledají dárky nebo specifické věci, Etsy má přesně tento typ sortimentu. Shopify je logická volba pro škálovatelnost – milion obchodníků pokryje široké spektrum produktů od módy přes sportovní vybavení až po kosmetiku. Otázkou zůstává, jak se k tomu postaví Amazon – největší e-commerce hráč v USA, který zatím v oznámení chybí. Stripe získává pozici klíčového hráče v AI commerce. Will Gaybrick, prezident pro technologie a byznys ve Stripe, uvedl: „Stripe buduje ekonomickou infrastrukturu pro AI. To znamená přestavbu dnešních komerčních systémů a vytváření nových AI zkušeností pro miliardy lidí.“ Je to začátek, nebo experiment? OpenAI označuje spuštění za „jen začátek“. Realita je taková, že zatím jde o velmi omezený test – jen USA, jen Etsy, jen jednotlivé položky. To není masový rollout, ale opatrné testování v kontrolovaném prostředí. Otázka také je, jestli uživatelé skutečně chtějí nakupovat v chatu. Nakupování na webu nebo v aplikaci má své výhody – filtrování, srovnávání, čtení recenzí. ChatGPT může doporučit produkt, ale nahradí celý proces? Na druhou stranu, pokud hledáte rychlé řešení – „potřebuju dárek do 500 korun pro kamaráda, co má rád kávu“ – může být Instant Checkout pohodlnější než procházení pěti e-shopů. Záleží na případu použití. Bylo by pro vás pohodlnější nakupovat přímo v aplikaci ChatGPT? Zdroj: OpenAI O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT nakupování OpenAI usa Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat Jana Skálová 17.12.2024