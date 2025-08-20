TOPlist

ChatGPT má nové předplatné za stovku měsíčně. Co přináší?

  • OpenAI spouští v Indii nejlevnější tarif ChatGPT Go za 399 rupií měsíčně (cca 100 Kč v přepočtu)
  • Předplatné nabízí 10x vyšší limity zpráv a obrázků než bezplatná verze
  • Služba je geograficky omezená pouze na indický trh

20.8.2025 16:00
chatgpt logo na pozadi s modrou a cervenou barvou vesmir

OpenAI dnes oznámilo spuštění nového předplatného ChatGPT Go, které je určené výhradně pro indický trh. Za 399 rupií měsíčně, což v přepočtu činí těsně pod 100 korun, se jedná o dosud nejlevnější placený tarif v nabídce společnosti. Indie představuje pro OpenAI druhý největší trh po Spojených státech.

Desetinásobné navýšení limitů za zlomek ceny

ChatGPT Go poskytuje uživatelům desetkrát vyšší limit zpráv oproti bezplatné verzi. Předplatitelé mohou generovat 10x více obrázků a nahrávat 10x větší množství souborů. Tarif zahrnuje také přístup k pokročilé analýze dat a dvojnásobně delší paměť, která umožňuje personalizovanější konverzace.

chatgpt predplatna cesko na cernem pozadi
V Česku jsou stále dostupné jen tyto možnosti předplatného

Služba je dostupná na všech platformách – webové verzi, mobilních aplikacích pro iOS a Android i desktopových aplikacích pro macOS a Windows. Platit lze prostřednictvím platební karty nebo systému UPI, který je v Indii velmi rozšířený.

Geografické omezení a budoucí rozšíření

Tarif ChatGPT Go je zatím omezený pouze na Indii. Nick Turley z OpenAI na sociální síti X uvedl, že společnost chce nejprve získat zpětnou vazbu od indických uživatelů, než tarif případně rozšíří do dalších zemí.

Generální ředitel OpenAI Sam Altman se začátkem roku setkal s indickým ministrem IT, kde diskutovali plány na vytvoření cenově dostupného AI ekosystému. Podle Altmana by se Indie mohla brzy stát největším trhem společnosti, čemuž odpovídá i snaha nabídnout cenově dostupnější varianty pro tamní uživatele.

Uvítali byste podobně levný tarif ChatGPT i v Česku?

Zdroje: Nick Turley/X, OpenAI, Reuters

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

