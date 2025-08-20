ChatGPT má nové předplatné za stovku měsíčně. Co přináší? Hlavní stránka Zprávičky OpenAI spouští v Indii nejlevnější tarif ChatGPT Go za 399 rupií měsíčně (cca 100 Kč v přepočtu) Předplatné nabízí 10x vyšší limity zpráv a obrázků než bezplatná verze Služba je geograficky omezená pouze na indický trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 OpenAI dnes oznámilo spuštění nového předplatného ChatGPT Go, které je určené výhradně pro indický trh. Za 399 rupií měsíčně, což v přepočtu činí těsně pod 100 korun, se jedná o dosud nejlevnější placený tarif v nabídce společnosti. Indie představuje pro OpenAI druhý největší trh po Spojených státech. Desetinásobné navýšení limitů za zlomek ceny ChatGPT Go poskytuje uživatelům desetkrát vyšší limit zpráv oproti bezplatné verzi. Předplatitelé mohou generovat 10x více obrázků a nahrávat 10x větší množství souborů. Tarif zahrnuje také přístup k pokročilé analýze dat a dvojnásobně delší paměť, která umožňuje personalizovanější konverzace. V Česku jsou stále dostupné jen tyto možnosti předplatného Služba je dostupná na všech platformách – webové verzi, mobilních aplikacích pro iOS a Android i desktopových aplikacích pro macOS a Windows. Platit lze prostřednictvím platební karty nebo systému UPI, který je v Indii velmi rozšířený. Geografické omezení a budoucí rozšíření Tarif ChatGPT Go je zatím omezený pouze na Indii. Nick Turley z OpenAI na sociální síti X uvedl, že společnost chce nejprve získat zpětnou vazbu od indických uživatelů, než tarif případně rozšíří do dalších zemí. We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳— Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025 Generální ředitel OpenAI Sam Altman se začátkem roku setkal s indickým ministrem IT, kde diskutovali plány na vytvoření cenově dostupného AI ekosystému. Podle Altmana by se Indie mohla brzy stát největším trhem společnosti, čemuž odpovídá i snaha nabídnout cenově dostupnější varianty pro tamní uživatele. Uvítali byste podobně levný tarif ChatGPT i v Česku? Zdroje: Nick Turley/X, OpenAI, Reuters O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI ChatGPT předplatné Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024