Google Chrome má problém! OpenAI spustilo vlastní prohlížeč ChatGPT Atlas Hlavní stránka Zprávičky OpenAI představilo ChatGPT Atlas – první webový prohlížeč s umělou inteligencí přímo v jádru systému Klíčová funkce je postranní panel s ChatGPT, který rozumí kontextu aktuální stránky bez kopírování textu Agent režim zatím funguje jen na jednoduché úkoly, u složitějších automatizací selhává Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 OpenAI v úterý představilo ChatGPT Atlas – webový prohlížeč, který má umělou inteligenci zabudovanou přímo v jádru. Nejde o Chrome s nainstalovaným rozšířením, ale o nový přístup k tomu, jak lidé používají internet, tedy alespoň tak firma novinku prezentuje. Zatímco Google dominuje trhu prohlížečů přes deset let, OpenAI vsází na to, že AI změní pravidla hry natolik, že uživatelé budou chtít začít znovu. Proč vůbec nový prohlížeč? Co Atlas umí – a co ne Agent režim není zázrak – zatím Kdo má nad čím kontrolu Válka AI prohlížečů právě začala Kdy a za kolik Proč vůbec nový prohlížeč? Argument OpenAI je jednoduchý: lidé dnes tráví většinu času kopírováním textu z prohlížeče do ChatGPT a zpět. Otevřete si email, zkopírujete jeho obsah, přehodíte okno do ChatGPT, vložíte text, požádáte o úpravu, zkopírujete výsledek, vrátíte se do emailu. To samé s produkty na e-shopech, recepty, pracovními dokumenty. Atlas má tento proces zrychlit tím, že ChatGPT je dostupný vždy a všude – v postranním panelu, který vidí, co právě děláte. Když otevřete recept, ChatGPT může automaticky sestavit nákupní seznam. Když čtete pracovní dokument, může ho shrnout bez toho, abyste cokoli kopírovali. Když procházíte nabídky práce, může na konci týdne vytvořit přehled trendů v oboru. Všechno se děje v kontextu toho, co děláte – ne v izolované chatovací aplikaci. Co Atlas umí – a co ne Atlas startuje s několika klíčovými funkcemi. Ta nejdůležitější je postranní panel s ChatGPT, který se automaticky otevírá při kliknutí na odkaz z vyhledávání. Vidíte stránku a zároveň chat – můžete se ptát, nechat si text přeformulovat nebo porovnávat produkty, aniž byste opustili stránku. Druhá funkce je paměť prohlížeče. Atlas si může zapamatovat, jaké stránky jste navštívili a co jste na nich dělali, aby vám později mohl nabídnout relevantnější odpovědi. Nejde o anonymní historii – ChatGPT si z návštěv vytváří strukturované poznámky, které může použít v budoucích konverzacích. Pokud jste například minulý týden hledali pracovní nabídky, Atlas si to pamatuje a může vám na vyžádání vytvořit přehled. Paměť je vypnutelná, viditelná v nastavení a smazatelná spolu s historií prohlížení. Třetí velká funkce je agent režim – ChatGPT může za vás procházet weby, klikat na tlačítka, vyplňovat formuláře. Představte si, že máte recept a chcete nakoupit ingredience. Řeknete ChatGPT, aby otevřel e-shop, přidal položky do košíku a objednal doručení. Nebo že plánujete večeři a chcete najít restauraci, zarezervovat stůl a přidat událost do kalendáře. V teorii to zní skvěle. V praxi to zatím funguje jen na jednoduché úkoly. Agent režim není zázrak – zatím OpenAI přiznává, že agentní režim je „early experience“ a že může dělat chyby při složitějších pracovních postupech. V testech od TechCrunch a dalších médií vyšlo najevo, že agenti typu Perplexity Comet nebo ChatGPT Agent zvládají základní úkoly – přidat položky do košíku, najít informace – ale u složitějších scénářů selhávají. Když má agent porovnat produkty podle specifických parametrů, vyplnit formulář s podmíněnými poli nebo reagovat na dynamické chování webové stránky, často to nedopadne dobře. OpenAI také upozorňuje na bezpečnostní rizika. Agent může být napaden škodlivými instrukcemi skrytými na webové stránce nebo v emailu, které přepíšou jeho původní chování. Výsledkem může být krádež dat z přihlášených stránek nebo nežádoucí akce. OpenAI provedlo tisíce hodin testování, ale přiznává, že ochranné mechanismy nezastaví každý útok. Uživatelé by proto měli zvážit, jaká data agentovi poskytnou, a ideálně ho používat v odhlášeném režimu na citlivých stránkách. Agent také nemůže spouštět kód v prohlížeči, stahovat soubory ani instalovat rozšíření. Při práci s bankovními a finančními stránkami se zastaví a požádá o potvrzení. Jde o preventivní omezení, která mají snížit riziko, ale zároveň omezují užitečnost. Agent v současné podobě není univerzální asistent – je to prototyp, který se učí. Kdo má nad čím kontrolu Atlas dává uživatelům relativně detailní kontrolu nad tím, co ChatGPT vidí. V adresním řádku je přepínač, kterým můžete zakázat viditelnost konkrétní stránky – ChatGPT ji neuvidí a nevytvoří z ní paměť. Můžete smazat celou historii prohlížení, což zároveň smaže i přidružené paměti. Režim inkognito dočasně odhlásí ChatGPT a vypne sledování. OpenAI také tvrdí, že ve výchozím nastavení nepoužívá obsah z prohlížení k trénování modelů. Pokud se rozhodnete to povolit, můžete v nastavení zapnout „include web browsing“. To se týká i pamětí prohlížeče, které informují vaše chaty. Pokud máte povolený trénink pro chaty v ChatGPT, bude povolený i pro Atlas. Rodičovská kontrola z ChatGPT se přenáší do Atlasu. Rodiče mohou navíc vypnout paměti prohlížeče a agent režim pro dětské účty. Válka AI prohlížečů právě začala OpenAI není první, kdo přišel s myšlenkou AI prohlížeče. Perplexity letos v létě představilo prohlížeč Comet, který nabízí podobné funkce – postranní panel s AI, shrnutí videí, úklid emailové schránky nebo nákupy na Amazonu. Google v září oznámil, že v příštích měsících integruje Gemini hlouběji do Chrome a umožní mu automatizovat rutinní úkoly jako nákup potravin, plánování schůzek nebo rezervace restaurací. The Browser Company pracuje na prohlížeči Dia, který má podobné ambice. Otázka zní, jestli je svět připravený opustit Chrome s více než 3 miliardami uživatelů kvůli AI funkcím, které zatím fungují jen částečně. V Silicon Valley jsou AI prohlížeče horkým tématem, ale v reálném světě jsou zatím okrajovou záležitostí. Většina lidí prostě potřebuje, aby prohlížeč fungoval rychle, spolehlivě a nezasahoval do práce. Kdy a za kolik ChatGPT Atlas je dostupný od 21. října 2025 na macOS pro všechny uživatele – Free, Plus, Pro i Go. Verze pro Windows, iOS a Android přijdou „brzy“, bez konkrétního data. Agent režim je dostupný pouze pro Plus, Pro a Business uživatele v rámci preview verze. Enterprise a Edu uživatelé mají přístup k Atlasu, pokud to povolí administrátor plánu. Instalace je jednoduchá – stáhnete Atlas z chatgpt.com/atlas, přihlásíte se do ChatGPT a importujete záložky, hesla a historii z aktuálního prohlížeče. OpenAI slibuje časté aktualizace a zveřejňuje plán, který zahrnuje podporu více profilů, vylepšené vývojářské nástroje a integraci aplikací ze SDK. Co říkáte na nový prohlížeč Atlas od OpenAI? Zdroj: OpenAI, The Verge, TechCrunch O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Atlas ChatGPT OpenAI Prohlížeč 