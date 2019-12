Instalujte oficiální češtinu do Mi Band 4. Máme pro vás návod

Chytré hodinky jsou super věc. Hlavně v případě, kdy rozumíte všem údajům, které nabízí. Pro mnoho uživatelů je stále nejjistější možností lokalizace systému do češtiny. V případě hodinek Xiaomi Mi Band 4 se o ní v posledních měsících hodně mluvilo. Neoficiální pokusy komunity o její instalaci byly již v červnu a přímo české zastoupení čínské firmy navnadilo zákazníky na oficiální verzi během října. Ukázalo se to jako poloviční pravda. Čeština pro Xiaomi Mi Band 4 byla pouze součástí betaverze firmware, navíc s drobnými chybami. Po několika spekulacích a úpravách je venku konečně kompletní a bezchybné vydání. Do vašich hodinek teď můžete českou lokalizaci pohodlně nainstalovat.

Instalace: čeština pro Xiaomi Mi Band 4

Je potřeba mít aktuální verzi aplikace MiFit z Obchodu Play. Čeština je její součástí od verze 4.0.14 Aktualizovaná aplikace by vám měla nabídnout možnost instalovat nový firmware náramku na verzi 1.0.7.60. Instalaci spusťte. Po přechodu na nový firmware byste již měli mít náramek v češtině.

Informace pochází z komunitního fóra MIUI CZ/SK. Někteří jeho uživatelé aktuálně hlásí nějaké konflikty češtiny s nastavením jazyka v aplikaci Mi Band Tools. Je v ní potřeba vypnout vynucenou změnu jazyka. Snad se podařilo a náramek Xiaomi Mi Band 4 už spokojeně používáte v češtině.

Potřebujete v náramku češtinu, nebo zůstanete u angličtiny?