Česká premiéra: Virtuální karta od ČS zajistí bezpečné online placení

Česká spořitelna začíná jako první banka v ČR nabízet jednorázovou virtuální kartu pro bezpečné placení na internetu. Její největší přínos tkví v tom, že je vždy vygenerována a použita pouze pro jednu platbu, takže je eliminována hrozba skrze zneužití údajů. Jednorázová virtuální karta jde na dvě klepnutí vytvořit v bankovnictví George v mobilu nebo na počítači a po zaplacení automaticky zanikne. To samé se stane i v případě, že jí klient do 60 minut nevyužije.

Počet použití této nové metody není nijak omezen a Česká spořitelna očekává, že do několika roků bude využívanější než tradiční karty. „Věříme, že na konci letošního roku si jednu z našich virtuálních karet vyzkouší každý třetí uživatel mobilního bankovnictví George. Do pěti let očekávám, že budou dominovat nad těmi plastovými. Hodí se například v situacích, kdy klienti u sebe nemají svoji plastovou platební kartu a potřebují nakoupit na internetu. Nebo nechtějí sdělovat údaje na e-shopu, kterému nedůvěřují,” říká Juraj Pilka, který má ve Spořitelně na starost platební karty.

Česká spořitelna a její virtuální jednorázová karta

Debetní karta slouží pro jednorázovou platbu kartou na internetu, poté automaticky zanikne.

Při vytvoření je aktivní 60 minut, pokud do této doby nedojde k jejímu použití, automaticky zanikne.

Nelze ji přidat do mobilní peněženky, slouží výhradně jen pro nákupy na internetu, limit karty je maximálně 50 000 Kč.

Počet karet, které si můžu vytvořit, je neomezený, ale platná může být v jeden okamžik vždy jen jedna.

Ideální pro nákup na neprověřených e-shopech, které nevyžadují dvoufaktorové potvrzení platby (nevyužívají 3D Secure)

Její vytvoření je zdarma v bankovnictví George

Virtuální platební kartu pro trvalé platby mohou klienti využívat nejen na internetu, ale i u obchodníků a při bezkontaktních výběrech z bankomatu. Přidat si ji mohou i do mobilní peněženky Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay.

Test LIDL Smart Home: Dveřní senzor, zvonek a automatizace čtení: 5 minut ( uložit na později ) čtení: 5 min. uloženo uložit na později 5 min. uloženo

Jak často se někde bojíte platit kartou?

Zdroj: Česká spořitelna