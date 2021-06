V minulosti se několikrát spekulovalo o tom, že Google naučí svého Asistenta konečně česky. Později se však byly tyto zprávy vyvráceny a stejný případ je i u Applu. Česká Siri měla přijít už před několika lety a stále nic. Až v posledních týdnech mají jablíčkáři kapku naděje.

Na oficiálním webu Applu v náborové sekci hledal v minulosti jablečný gigant člověka na pozici Siri Annotation Analyst – Czech Speaking. Nedávno zveřejnil také poptávku na pozici Technical Translator – Czech. To vše nasvědčuje tomu, že se v dohledné době dočkáme Siri v češtině. Apple prý plánuje v Praze postavit i historicky první Apple Store v České republice, takže svou expanzi na náš trh zřejmě myslí opravdu vážně.

Nedávno byl navíc přeložen web týkající se Siri do češtiny: “Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se Siri se dá mluvit několika způsoby. Jednoduše řekněte “Hey Siri” a dodejte, co potřebujete. Můžete například říct: “Hey Siri, jaké je dnes počasí?”, zatímco web pro Google Asistenta je přeložený už poměrně dlouho. Žádné nové informace za posledního půl roku o české verzi bohužel ale nemáme. Vypadá to tedy, že bude Apple v této oblasti rychlejší a potěší všechny české zákazníky.

Jak často používáte hlasového asistenta?