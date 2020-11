Česká pošta chce balíky z AliExpressu doručovat do deseti dní od nákupu

Za jak dlouho vám z Číny dorazily poslední balíky odeslané po nákupu v e-shopu AliExpress? Po několika týdnech? Nebo i měsících? I vinou pandemie se v poslední době termíny dodání často nepříjemně prodlužovaly, nicméně svítá na lepší časy. Alespoň to tvrdí Česká pošta, která s obchodem AliExpress uzavřela nové partnerství. Tuzemská společnost chce zásilky z tohoto virtuálního tržiště dodávat do 14 dní od potvrzení objednávky. Překladištěm má být v tomto případě Belgie, což mimo jiné eliminuje nutnost doplácet daň nebo clo. Nová spolupráce by měla odstartovat právě při probíhajícím obřím nákupním festivalu 11.11.

„Při aktuální slevové akci jde o pilotní spolupráci, jejímž cílem je co nejrychlejší dodání zboží koncovým zákazníkům. Proto budou objednávky odesílány jako vnitrostátní zásilka v rámci ČR. Spolupráce s Českou poštou je pro tento globální e-shop logická, protože nabízíme nejširší logistickou síť v Česku,“ uvedl pro ČTK manažer mezinárodního obchodu České pošty Martin Hurda. Čínské virtuální tržiště jde mezitím vstříc evropským zákazníkům i tím způsobem, že na území EU staví a provozuje vlastní sklady. Právě proto, aby zákazníci nemuseli při doručování řešit třeba i clo a daň. Zatímco Česká pošta bude v rámci partnerství využívat překládání Belgii, AliExpress už má sklady třeba i ve Francii, Polsku nebo Španělsku. V Madridu už dokonce stojí jeho kamenná prodejna. V ČR mělo být od 1. 1. 2021 zrušení osvobození od daně i u těch nejlevnějších zásilek, termín byl zatím ovšem posunut o sedm měsíců dál.

