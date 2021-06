V ČR se každoročně z přibližně 2500 až 3000 narozených dětí narodí jedno, které má vrozenou cystickou fibrózu. V podstatě nevyléčitelnému onemocnění, které zasahuje zejména plíce a trávicí soustavu, je u nás v posledních letech věnováno stále více pozornosti. Mohou za to převážně povedené osvětové kampaně a mírné pokroky ve zmírňování dopadů na lidské životy. Svou nemalou úlohu v tomto ohledu hraje i česká mobilní aplikace CF Hero. Osvětový a motivační nástroj pro lidi s touto nemocí nyní získal významný grant, který pomůže s expanzí do dalších zemí.

Za aplikací stojí po vývojářské stránce Marek Vosecký a Jan Mihule, oba blízce seznámení s touto nemocí buď osobně, nebo přes rodinné příslušníky. Jejich dílo má pomáhat dospívajícím pacientům vypořádávat se lépe s jejich zákeřným protivníkem. Věk cílové skupiny aplikace je samotnou nemocí nastaven na velmi nízkou úroveň. Lidé s “CF” se v Evropě údajně dožívají v průměru osmadvaceti let. Nemoc tedy zkracuje život o několik desítek let.

CF Hero Google Play s tipy

Aplikace CF Hero je hravá i motivační

Nástroj pomáhá zábavnou formou například i s udržováním dobré nálady, ale hlavně s prováděním různých cvičení a rutinních úkonů včetně inhalování či braní léků. Tedy takových, které uživatelům bez nadsázky pomáhají prodlužovat život. A to bezplatně. „Léčba cystické fibrózy je náročná psychicky, fyzicky i finančně, proto je naše aplikace od začátku zdarma. Její provoz obstaráváme ve volném čase a peníze od dárců a z grantů či akcelerátorů využíváme na expanzi a rozvoj,“ popsal redakci magazínu Forbes Marek Vosecký.

Aktuálně projekt posílí jedna velmi významná finanční injekce. Poté, co vývojářský tým získal na rozvoj Android aplikace peníze například z Laboratoře Nadace Vodafone či vlastní kampaně BezDechu a iOS verzi získal díky soutěži agentury Blueberry, nyní dojde i na peníze ze Spojených států. Aplikace CF Hero uspěla v grantové výzvě americké společnosti Vertex Pharmaceuticals a dostane příspěvek ve výši 70 tisíc dolarů. Tedy téměř 1,5 milionu korun.

#Bezdechu CF Hero – celé video

„O grant jsme usilovali mnoho let, letos jsme se hlásili počtvrté. Každoročně se o něj hlásí tisíce projektů, finance však stačí jen na pár desítek z nich. Proto jsme opravdu hrdí na to, že jsme se mezi ně letos dostali i my. Prostředky se chystáme využít na to, aby se někteří z nás mohli do projektu ponořit naplno a abychom nadesignovali a vyvinuli dlouho plánované funkce a rozšířili aplikaci do dalších zemí,“ dodává jeden z provozovatelů české aplikace, kterou si u nás a na Slovensku údajně stáhlo už téměř šest stovek lidí a aktivně ji využívá okolo sta pacientů.

