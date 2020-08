Jaká bude cena Galaxy S20 Fan Edition? Zřejmě vyšší, než jsme čekali

Samsung chystá svůj Galaxy S20 Fan Edition, přičemž cena je to, na co se lidé ptají nejvíce. V posledních týdnech uniklo o telefonu mnoho informací, což je důkaz, že je telefon opravdu za rohem. Dva leakeři se nyní shodují na dvou částkách, jelikož bude telefon nabízen jak v 5G, tak v LTE verzi. Pojďme se na ně tedy podívat.

Levnější LTE varianta by měla v USA vyjít na přibližně 700 dolarů, což je asi 15 400 korun bez daně. U nás by se tedy mohl telefon pohybovat někde okolo 19 tisíc korun. Dražší 5G varianta by pak měla stát 800 dolarů, což je asi 17 600 korun bez daně. To, zda se u nás bude prodávat i tato varianta zatím jasné není. Každopádně by vyšla asi na 21 tisíc korun.

Poslední spekulace ukazují, že zde bude použitý jak čipset Exynos 990, tak i Snapdragon 865. Záležet bude, kde si telefon pořídíme. Přední stranu telefonu údajně pokrývá Infinity-O displej o velikosti asi 6,5 palce. To se trochu liší od jiných úniků, které tipují 6,7 palce. Můžeme očekávat 120 Hz obnovovací frekvenci, což je jistě příjemná zpráva a také One UI 2.5, které je založeno na Androidu 10. Dočkáme se samozřejmě také One UI 3.0 a Androidu 11.

Jak se vám zamlouvá cena Galaxy S20 Fan Edition?

Zdroj: phonearena.com