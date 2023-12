Carice TC2: Je tohle elektroauto je splněný sen?

Česká republika není zemí zaslíbenou elektromobilům, benzín stále vyhrává

Překážek pro větší rozšíření je spousta, tou zatím největší je samozřejmě cena

Carice TC2 je ale úplně jiné elektroauto než by si většina z vás představila…

Auta na elektřinu se v našich končinách pomalu ale jistě rozšiřují, ještě mnoho let ale budou dominovat vozidla na klasická paliva. Ale dříve nebo později bude mít elektromobil většina z nás, tento proces už těžko něco zastaví…

Carice TC2 není jen další elektroauto. Je to auto, které byste zkrátka chtěli vlastnit nebo si jej alespoň zkusit řídit. Že má jen pár desítek koňských sil? Nevadí, vše vyvažuje mimořádně nízká hmotnost, skvělý vzhled a absence jakýchkoliv pokročilých pomocníků při řízení.

Auto váží pouhých 590 kilogramů, nečekejte zde věci jako třeba ABS. Na jedno nabití zvládne lehce přes 300 kilometrů (v závislosti na verzi, v základu to je o sto kilometrů méně), pro ježdění po městě by podobného auta byla téměř škoda, ale na malé víkendové výlety bych ho bral všemi deseti. Děti by se mezitím mohly projet na čtyřkolce od Tesly.

Auto má poháněnou přední nápravu, nabití na 80 procent zvládnete za necelé tři hodiny. Hodně dobře vypadá interiér, tady se vracíme o desítky let zpátky. Za mě to ale vůbec není na škodu, tento styl má své kouzlo.

A odpovězte si sami na otázku – nechtěli byste mít tohoto krasavce ve své garáži? Cena se pohybuje na hranici jednoho milionu korun, auto nebude vyráběno ve velkém počtu a jsem zvědav, jestli se nějaký kousek objeví v České republice. První elektromobily například od Xiaomi nebo od Huawei vypadají pěkně a pro rodinu s dětmi by byly vhodnější, ale Carice TC2 se mi prostě líbí.

Koupíte si Carice TC2?

Zdroj: Carice