Prohlížeč Brave má šikovnou novou funkci: Teď budete mít kompletní kontrolu nad tím, jaký obsah se vám na stránkách zobrazuje

Brave patří mezi nejlepší mobilní prohlížeče pro ty, kteří preferují chránit své soukromí. Má vestavěné blokování reklam i skriptů, a nově přidává další užitečnou funkci – možnost ručně blokovat konkrétní prvky webu, které považujete za vizuální balast. Důležité je, že tato novinka funguje rovnou v aplikaci, bez potřeby doplňků nebo aplikací třetích stran.

Na desktopu se podobná funkce běžně řeší přes doplněk uBlock Origin, ale Google ho kvůli změnám v architektuře rozšíření (Manifest V3) začíná omezovat. Uživatelé prohlížeče Chrome tak o možnost blokování jednotlivých prvků přicházejí – zatímco Brave ji na Android právě získal.

Jak blokovat elementy v Brave?

Ve verzi Brave 1.78 a vyšší pro Android najdete v sekci Shields (malý štít vedle adresního řádku) novou volbu s názvem Block element. Po jejím aktivování stačí klepnout na libovolný prvek stránky – třeba reklamu, banner, pop-up nebo rušivý widget – a prohlížeč vám ho při dalším načtení už neukáže.

Funguje to dokonce i na prvky, které byste běžně nepovažovali za rušivé. V tomto konkrétním případě se mi povedlo vymazat své jméno z náhledu článku:

Blokovat ale můžete jen jeden prvek najednou, takže pro více zásahů je třeba akci opakovat. Pokud to přeženete, je možné, že se stránka začne chovat netypicky. Pro tyto případy je zde tlačítko Clear all blocked elements (neboli vyčištění všech blokovaných elementů), které vše vrátí do původního stavu.

Brave Private Web Browser, VPN Brave Software Instalovat (Free) Google Play

Funkce je ideální pro ty, kteří si chtějí vytvořit čistší a klidnější prostředí pro čtení nebo práci, a vadí jim zbytečné animace, sociální lišty nebo prvky sbírající data.

Problematika těchto funkcí

Bylo by na místě si připomenout, že mnoho webů, včetně Světa Androida, je financováno právě reklamou. Ta tvůrcům umožňuje poskytovat svým čtenářům kvalitní obsah zdarma. Používání nástrojů pro blokování reklam snižuje příjmy těchto webů a může v dlouhodobém horizontu vést k zavedení placených modelů nebo nižší kvalitě obsahu.

Zvažujte při používání těchto funkcí tedy i to, zda blokace má smysl, a zda jsou rušivé elementy na daných webech skutečně nesnesitelné, obzvláště pokud jde o vaše oblíbené weby. Nejlépe je totiž podpoříte, když reklamy blokovat nebudete.

Ruší vás některé elementy webových stránek kromě reklam? Které?

