Společnost Bowers & Wilkins představila svá vůbec první bezdrátová sluchátka. Konkrétně jde o modely PI7 a PI5 a mohou se kromě jiného pochlubit aktivním potlačením hluku, podporou kodeku aptX nebo skvělým designem.

Bowers & Wilkins představil bezdrátová sluchátka

Jak již označení vyplývá, model PI7 je prémiovější a také dražší. Nabízí duální budiče 9,2 mm a to jak pro středový, výškový tak i basový reproduktor. Každý z nich navíc disponuje vlastním zesilovačem. Potěší podpora 24bitového zvuku a také tři mikrofony, které se starají o ANC při poslechu hudby nebo při hovoru. Celkem mají tedy sluchátka 6 mikrofonů.

Velice zajímavá funkce přichází u nabíjecího pouzdra. To má totiž 3,5mm jack, takže pokud chcete poslouchat třeba z vašeho stolního počítače, který nemá Bluetooth, můžete sluchátka snadno zapojit do konektoru a přesto poslouchat bezdrátově. Navíc nechybí funkce aptX Low Latency, která se stará o co nejnižší možnou latenci.

Bowers & Wilkins PI7 and PI5 True Wireless In-Ear Headphones First Impressions

Pouzdro lze pak nabíjet buď pomocí USB-C nebo bezdrátově. Dle výrobce vydrží až 4 hodiny běžného poslechu, s pouzdrem pak vydrží dalších 16 hodin. Levnější sluchátka Bowers & Wilkins PI5 postrádají některé funkce (mají jen jeden budič) a chybí 3,5 mm jack v pouzdře. Za takto kvalitní sluchátka si ale pochopitelně dost připlatíte. Model PI5 vychází na 249 dolarů, což je asi 5 400 korun bez daně, prémovější PI7 pak vychází na 8 600 korun bez daně.

