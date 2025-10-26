Vlajková sluchátka Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd gen dorazila do Česka s vylepšeným ANC a 360° režimem Hlavní stránka Zprávičky Bose uvedl v Česku druhou generaci sluchátek QuietComfort Ultra Headphones za 11 990 Kč Novinka nabízí adaptivní potlačení hluku ActiveSense a zcela nový filmový režim Cinema Mode Baterie vydrží až 30 hodin a sluchátka podporují bezztrátový přenos zvuku přes USB-C Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Společnost Bose právě uvedla na český trh druhou generaci svých sluchátek QuietComfort Ultra Headphones. Novinka navazuje na úspěšný první model z roku 2023 a přináší několik významných vylepšení. Zákazníci si mohou vybrat ze tří barevných variant – černé, bílé nebo metalické stříbrné – všechny za jednotnou doporučenou cenu 11 990 Kč (na Alze nicméně stojí jen 11 490 Kč). Chytřejší potlačení hluku s technologií ActiveSense Druhá generace sluchátek dostala vylepšenou technologii ActiveSense, která automaticky reaguje na nečekaně hlasité zvuky v okolí. Algoritmus se průběžně přizpůsobuje prostředí a upravuje intenzitu potlačení tak, aby poslech zůstal přirozený. Sluchátka fungují ve dvou základních režimech – Quiet Mode pro maximální izolaci a Aware Mode pro propuštění okolních zvuků. Zvuk navíc optimalizuje funkce CustomTune, která kalibruje reprodukci podle tvaru ucha každého uživatele. Díky tomu sluchátka poskytují personalizovaný zvukový zážitek bez nutnosti složitého nastavování. Nový filmový režim a prostorový zvuk Mezi nejzajímavější novinky patří režim Cinema Mode, který vytváří kinosálový zážitek při sledování filmů a seriálů. Technologie rozloží dialogy, hudbu a efekty do prostoru tak, aby působily autenticky. Funkce Bose 360° Sound pak umisťuje zvuk kolem posluchače a vytváří dojem, že hudba přichází z různých směrů. KOUPIT NOVINKU BOSE Pro náročné posluchače Bose přidal možnost připojení přes USB-C Audio, která zajišťuje bezztrátový digitální přenos zvuku. Bezdrátové spojení obstarává Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SBC a AAC. Výdrž baterie a praktické funkce Sluchátka nabízejí výdrž až 30 hodin při běžném poslechu, s aktivním prostorovým zvukem pak 23 hodin. Při vybitém akumulátoru stačí 15 minut nabíjení pro získání 2,5 hodiny poslechu. Vestavěné senzory automaticky pozastaví přehrávání při sundání z hlavy a po nasazení jej opět spustí. Ovládání kombinuje fyzická tlačítka s dotykovým panelem na pravém náušníku. Přes aplikaci Bose Music lze nastavit ekvalizér, vytvářet vlastní zvukové profily nebo měnit úroveň potlačení hluku. Design kombinuje hliník, syntetickou kůži a plast s technologií fiberglass, přičemž polstrované náušníky zajišťují pohodlí i při celodenním nošení. Srovnání s první generací Oproti původním QuietComfort Ultra Headphones z roku 2023 dostala druhá generace několik klíčových vylepšení. Technologie ActiveSense nyní lépe vyhlazuje špičky hluku, filmový režim Cinema Mode je zcela nový a mikrofony pro hovory byly výrazně vylepšeny. Sluchátka také nabízejí rychlejší spuštění a úspornější režimy pro delší výdrž baterie. CHCI QUIETCOMFORT ULTRA 2ND GEN Základ zůstává stejný – podpora funkcí Quiet a Aware Mode, prostorový zvuk Bose Immersive Audio a technologie CustomTune. Cena se oproti první generaci mírně zvýšila, ta se aktuálně prodává za přibližně 10 500 Kč. Pořídili byste si sluchátka Bose za téměř 12 tisíc korun? Zdroje: TZ, Bose O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bose česko sluchátka Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Xiaomi do Česka přineslo sluchátka za 399 Kč. Vydrží 30 hodin a vypadají zajímavě Adam Kurfürst 27.7.2024 Nová sluchátka od Xiaomi stojí tři stovky a vydrží 30 hodin Adam Kurfürst 21.5.2024 Google Pixel Buds Pro 2 utiší autobus plný lidí a provětrají přitom vaši peněženku (semínková recenze) Adam Kurfürst 7.10.2024