Do ČR míří Bose QuietComfort II. Špunty s top ANC na světě

Společnost Bose začne za několik dní prodávat v ČR nová sluchátka QuietComfort Earbuds II. Bezdrátové špunty, které si dávají záležet hlavně na špičkovém přednesu a odfiltrování ruchů z okolí, mají podle některých prvních recenzí dokonce nejlepší aktivní potlačení hluku (ANC) na světě. Chlubí se mimo jiné také technologií Bose CustomTune, která přizpůsobuje reprodukci individuální anatomii ucha každého jednotlivce.

Oproti předchozí generaci je každý „špunt“ asi o třetinu menší a váží méně než 7 gramů. Kromě toho zajišťují díky novému algoritmu pro rozpoznávání zachycených zvuků lepší srozumitelnost hlasu při handsfree hovorech v hlasitém prostředí. Na jedno nabití hrají až 6 hodin a baterie vestavěná v pouzdře připojitelném přes USB-C umožňuje jejich další trojnásobné dobití. Využívají rozhraní Bluetooth 5.3 (kodeky SBC a AAC) a splňují specifikaci IPX4, takže odolají dešti i potu.

I uchycení do uší pro pohodlný celodenní poslech zaznamenalo zajímavou změnu – skládá se totiž ze dvou samostatných silikonových částí. První je sada koncovek do uší Fit Kit a druhou je pásek Stability Band, pomocí kterého se sluchátka pevně a přitom komfortně „zašroubují“ do ušního boltce. Bose QuietComfort Earbuds II v barvě Triple Black budou na našem trhu k dostání už na přelomu září a října za doporučenou koncovou cenu 7 690 Kč. V listopadu přijde na trh také barevné provedení Soapstone.

Zdroj: TZ