Film Bod obnovy se letos v září dostane do kin

Zaujme skvělým zpracováním i efekty

V Česku nemá nic podobného obdoby

Na české filmové scéně se sci-fi film objeví jen velice vzácně. Má to logický důvod. Podobné záležitosti totiž bývají finančně dosti náročné a nejčastěji vznikají v Hollywoodu. Pokud si necháme vypsat seznam českých sci-fi filmů na ČSFD, vylezou na nás díla jako Akumulátor 1 z roku 1994, Probudím se včera (oba od Jana Svěráka) nebo krátkometrážní Numbers od Roberta Hloze. A právě on má na svědomí režii chystaného snímku Bod obnovy, který nemá na tuzemské scéně (alespoň dle traileru) obdoby.

Námět filmu je poměrně originální a stydět by se za něj rozhodně nemuseli ani v již zmíněném Hollywoodu. Je rok 2041 a lidstvo je schopno využít moderní technologii k záchranám života. Ústava státu zaručuje každému občanovi právo na jeden celý život bez toho, aniž by mu ho někdo ukončil. To znamená, že když vás přejede auto, budete obětí teroristického útoku nebo do vás uhodí blesk, máte právo na obnovu ze své digitální zálohy. Umřít můžete zkrátka jen v případě, kdy vám k tomu někdo (ať už úmyslně, či nikoliv) nepomůže.

Bod obnovy (2023) CZ HD teaser trailer #SCIFI #Česko

Robert Hloz, který má za sebou již zmíněný snímek Numbers, který doporučujeme mimochodem každému, má 10 minut a je dostupný na platformě Vimeo se nechal slyšet, že tento zdánlivě dokonalý systém může být v rukou korporací či nezodpovědných jedinců velice problematický. Následky mohou být fatální. Film nabízí ale také další otázky k zamyšlení.

Vizuální efekty vznikly ve spolupráci s českou firmou Magiclab a Hloz na něm spolu s dalšími kreativci pracuje už více než devět let. Herecké obsazení také není špatné. Hlavní roli si střihne Andrea Mohylová, podstatné postavy ztvární Václav Neužil či Matěj Hádek. První diváci jej v kinech uvidí již 21. září.

Co říkáte na trailer filmu Bod obnovy?

Zdroj: ČSFD