Na nové BlackBerry telefony si budeme muset nějakou dobu počkat. A to jen možná. Kanadská společnost oznámila, že partnerství s čínským výrobcem telefonů TCL je u konce. Do poloviny roku 2020 ještě půjdou pořídit BlackBerry telefony, za kterými stojí TCL, poté už to minimálně oficiální cestou nebude možné. Naštěstí to neznamená konec podpory těchto telefonů, záruka, opravy a aktualizace budou dostupné do 31. srpna 2022.

TCL už nebude prodávat a vyrábět BlackBerry telefony

TCL bude mít práva na design, výrobu a prodej BlackBerry telefonů do 31. sprna 2020. To mimo jiné znamená i to, že další BlackBerry telefon během jara neuvidíme. Spolupráce mezi těmito dvěma společnostmi začala v roce 2016 a výsledkem je několik telefonů. A to třeba BlackBerry DTEK50, DTEK60 anebo řada BlackBerry Key, což jsou jedny z posledních Android telefonů s hardwarovou klávesnicí.

BlackBerry DTEK50, DTEK60 a Priv (zleva)

Nejedná se o konec společnosti BlackBerry, stále nabízí podnikové služby zaměřené na bezpečnost a také QNX, což je populární systém pro automobily. O budoucnosti mobilů s ostružinou v logu není v tuto chvíli jasné. Může se stát to, že BlackBerry začne opět tvořit telefony na vlastní pěst, může licenci prodat jiné firmě, ale může se stát i to, že další telefony již nevyjdou.

Introducing BlackBerry KEY2 – An Icon Reborn

První mobilní zařízení společnosti, Inter@ctive Pager, vyšlo ještě v době, kdy se společnost nazývala Research in Motion (RIM). Posledním telefonem před TCL byl model Priv, který již běžel na Androidu. Pokud jde o TCL, tak nedávno jsme mohli vidět první telefony pod svou vlastní značkou. Zároveň společnost má licenci na Alcatel a vlastní značku Palm.

Vlastnili jste nějaký BlackBerry telefon? Jak na něj vzpomínáte?

Zdroj: gsmarena.com