Muž přišel o harddisk s bitcoiny v hodnotě 17,8 miliardy korun. Už 10 let ho hledá

Přijít o peníze je vždy nepříjemné. Ale když přijdete o miliardy, je to už úplně k vzteku. Muž z Walesu se ale se svou ztrátou odmítá smířit a už 10 let se marně snaží své bohatství získat zpátky. Patřil totiž k průkopníkům těžby bitcoinů a shodou náhod přišel o svou bitcoinovou peněženku. Dnes by měla neuvěřitelnou hodnotu.

Britský deník The Guardian popisuje příběh Jamese Howellse, jehož život se dramaticky změnil v roce 2013. V létě toho roku prováděl běžný úklid své kanceláře a bitcoinovou peněženku na harddisku uložil spolu s dalšími věcmi do černého pytle, který odložil na chodbu. Jeho tehdejší přítelkyně nic netušila a pytel vyhodila do popelnice.

Když Howells ztrátu odhalil, bylo už příliš pozdě. Ale nevzdal se a začal po svém bohatství pátrat. Ve své bitcoinové peněžence měl totiž nemalý obnos a nechtěl se smířit s tím, že o něj přijde. A to ještě netušil, jak moc hodnota bitcoinu časem vzroste.

Pořád se nevzdává

O pomoc několikrát marně žádal i představitele města Newport, kde žije a kde k osudnému omylu došlo. Postupem času začal být už tak zoufalý, že radě města nabídl podíl 25 % z hodnoty bitcoinů. Přesto zatím neuspěl. A i když je naděje, že svůj harddisk najde, mizivá, pořád po něm touží.

Není ostatně divu. Aktuální kurz bitcoinu je 104 948 amerických dolarů (více než 2,5 milionu korun). A tento nešťastník by díky tomu dnes mohl mít 598 milionů liber (asi 17,8 miliardy korun).

Podle všeho by přitom disk skutečně ještě mohl existovat. Odpady se totiž tehdy ukládaly do kontejnerů a po jejich naplnění docházelo k zakopávání do země. Následně byly zaznamenány souřadnice kontejneru. Nešťastník se proto chce dostat k záznamům, z nichž by mohl vyčíst, kdy byl disk vyhozen, do jakého kontejneru zařazen a kde je zakopán.

V dosažení cíle mu ale nadále brání rada města, podle níž není vykopávání odpadů z ekologického hlediska možné. A tak věc přešla k soudu, u něhož ale byla Howellsova žaloba v lednu zamítnuta.

Zdroj: Pixabay, The Guardian, BBC