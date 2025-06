Bing se vrací do hry! Teď umožňuje uživatelům vytvářet videa pomocí textových příkazů přes Bing Video Creator. Jak na to?

Microsoft právě představil revoluční nástroj Bing Video Creator, který dokáže vytvořit krátká videa pouhým zadáním textového popisu. Pokud máte nápad, který chcete rychle zhmotnit do video formátu, teď je ten správný čas vyzkoušet tuto novinku. Nový nástroj Bingu je poháněný umělou inteligencí Sora od OpenAI, kterou jsme si v minulých článcích již představili.

Abyste mohli nástroj používat, potřebujete v první řadě aplikace Bing Mobile, která je v tuto chvíli dostupná jen pro mobilní zařízení, avšak na desktop později dorazí také.

Pro začátek pak stačí otevřít hlavní menu v pravém dolním rohu a zvolit nástroj Video Creator. Případně můžete zadat do vyhledávacího pole příkaz typu „Vytvoř video…“ a upřesněte, co chcete vytvořit.

Poté jednoduše napište popis videa do příslušného pole, které se v rozhraní nástroje zobrazí. Čím podrobnější a kreativnější budete, tím lepší výsledky dostanete (ale na promptovací triky se za chvíli podíváme zvlášť). Až budete se svým příkazem spokojeni, klepněte na tlačítko „Create“ a počkejte na vygenerování videa. O jeho dokončení vás aplikace upozorní notifikací.

Každé video, které vytvoříte, bude mít přitom standardně délku 5 sekund ve formátu 9:16, přičemž širokoúhlý formát 16:9 se zatím ještě chystá. Naráz můžete nechat generovat až tři taková videa.

Co se týká uložení videí přímo v aplikaci, Bing je vám uchová po dobu 90 dní.

Užitečné tipy pro lepší výsledky s nástrojem Bing Video Creator

Předpokládám, že pokud jste v dnešní době alespoň trochu informováni ohledně záležitostí umělé inteligence, klepy typu „s AI umí pracovat i předškolák“ už jsou dávno irelevantní. Aby vás spolupráce s AI zbytečně nefrustrovala nevyžádanými výsledky, je důležité naučit se správně promptovat.

V případě nástroje Bing Video Creator je důležité být detailní, tudíž místo „pes běží“ můžete napsat třeba „veselý zlatý retrívr běží po louce během západu slunce“, a výsledek bude hned o něco smysluplnější. Rovněž se hodí používat akční a scénické fráze typu „tančí“ nebo „objevuje“.

Bing doporučuje i experimentovat s tónem videa, a tedy atmosférou. Je na vás, jestli AI poručíte, aby výsledné video mělo nádech filmového traileru nebo bylo hravě animované jako kreslený film.

Cítíte se připraveni? Pokud ano, zamiřte do aplikace Bing Mobile, dokud je nástroj zdarma dostupný všem uživatelům; kdo ví, zda se to někdy náhodou nezmění. V tuto chvíli už nástroj svůj placený element má, a tím jsou režimy vytváření videa dělící se na rychlé a standardní. Prvních 10 rychlých máte zdarma, ale pak už je potřeba zainvestovat do Microsoft Rewards bodů.

Microsoft Bing Search Microsoft Corporation Instalovat (Free) Google Play

Zkusíte Bing Video Creator?

Zdroj: Bing