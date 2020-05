Bílá varianta Galaxy S20 Ultra 5G dorazí již brzy do Evropy. Jak vypadá?

Vlajková loď od Samsungu byla představena již v únoru a to v barevných variantách Cosmic Grey a Cosmic Black. Brzy se však do Evropy dostane také bílá varianta Galaxy S20 Ultra 5G – Cloud White. Podívejte se, jak vypadá a kolik za ní zaplatíme.

Galaxy S20 Ultra 5G Cloud White je nabízena v současné době v jedné konfiguraci a to s 12 GB operační paměti RAM a 256 GB úložištěm. V Číně je možné ji objednat skrz oficiální web Samsungu a to za cenu 9 999 CNY, což je v přepočtu asi 35 000 korun bez daně.

Tento barevný kabátek dostanou také modely Galaxy S20 a Galaxy S20 Plus. V současné době je již dokonce nabízena a to ve Švýcarsku a Jižní Koreji. Rodina Galaxy S20 tedy dostane brzy barvu Cloud White a to jak v Evropě, tak USA. Rozdíl v ceně zde pochopitelně žádný nebude a dle našeho názoru vypadá velmi povedeně a elegantně.

