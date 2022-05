Češi zbožňují bezdrátová sluchátka. Která značka u nás vede?

Společnost Heuréka Group, provozovatel populárního vyhledávače a srovnávače zboží, přišla se zajímavou statistikou, jak si na trhu v ČR stojí bezdrátová sluchátka. V roce 2021 se podle získaných dat prodalo 80 % veškerých sluchátek právě v bezdrátové podobě. Tržby z celého tohoto segmentu přitom meziročně poskočily o 17 %. Průměrná cena sluchátek na internetu je 1 400 korun a oproti předchozímu roku zůstala téměř beze změny.

„Větší oblibu sledujeme u sluchátek přímo do uší, takzvaných špuntů, i když to hodně závisí na osobních preferencích. Lidé si už běžně pořizují více sluchátek. Jedny většinou slouží k pracovním účelům, stále častěji s funkcí potlačení okolního hluku. Ty druhé jsou pak na volný čas, ať už jsou přizpůsobeny na sport nebo mají vysokou kvalitu zvuku pro poslech hudby,“ říká Michal Buzek, šéf analytiků Heuréky. Do meziročního růstu o 17 % v roce 2021 přitom vstoupil lockdown a zvýšená potřeba vyřešit práci nebo školu z domova.

Nejpopulárnější značkou napříč střední a východní Evropou je Apple a jejich sluchátka iPods. Na dalších příčkách z pohledu prodejů jsou značky Sony a Niceboy. „První tři značky sluchátek tvoří 42 % trhu. To ukazuje, že zákazníci sice mají pár preferovaných značek, ale nemalá část z nich se značkou moc neřídí a více u nich rozhoduje cena a design,” dodává Buzek. Překvapivým skokanem prodejnosti jsou u nás špunty od O2, přičemž jsme jedinou zemí v přehledu, kde v první pětici chybí Samsung.

Jaká máte doma sluchátka?

Zdroj: TZ