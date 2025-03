Pitaka nabízí skvělou nabíječku do auta. Podporuje Qi 2 a umí spustit navigaci (recenze)

Reklama

Poté, co jsem si pořídil nové pouzdro Pitaka PinButton pro Samsug Galaxy S25 Ultra, rozhodl jsem se vyzkoušet i MagSafe nabíječku. Zkoušel jsem ji už dříve, ale narazil jsem na nízký nabíjecí výkon. Řešení od Pitaky tento problém eliminuje.

Velkou výhodou je oficiální podpora Qi 2 u telefonů Samsung Galaxy S25. Paradoxně tím, že v telefonech nejsou magnety, jsou o to důvěryhodnější alternativní pouzdra s podporou Qi 2. Pitaka nabízí dvě velmi podobné nabíječky: jednu s 15W nabíjením pro Android a 7,5W nabíjením pro iPhony a druhou, která umí 15 W pro Android i iPhone.

Dále je možné pořídit uchycení do ventilace a nebo existuje speciální verze pro Teslu. Protože jezdím Fiatem, byla volba jasná.

Obsah balení

V krabičce jsem našel nabíječku a mechanismus pro úchyt do ventilace, dále pak papírek s instrukcemi ohledně instalace a nabíjecí kabel 2x USB-C. Kromě toho jsou zde i dva samolepící úchyty pro vedení kabelu v autě.

Instalace

Instalace je opravdu jednoduchá. Otáčením šroubu vysunete kovové „nožičky“, která zasunete mezi mřížky výduchu ventilace a zase šroub přitáhnete. Pak nasadíte matici na kulový čep a nacvaknete samotnou nabíječku. Nakonec přitáhnete matici.

Ze spodní strany pak připojíte nabíjecí kabel, který zapojíte do přiměřeného zdroje. Pitaka pamatovala na to, aby se vám kabel nemotal, kde nemá a přiložila do balení dva samolepící úchyty, které pomohou s vedením kabelu.

Já už mnoho let používám k maximální spokojenosti systém Brodit. Napadlo mě, jestli by nešla nabíječka nasadit na konzoli Broditu a opravdu to jde. Brodit nabízí přímo originální díl, který namontujete na konzoli, a na kterém je kulový čep správné velikosti.

Protože se mně nechtělo čekat, než dorazí z Prahy do Brna, poprosil jsem kamaráda a ten mně požadovaný díl vytiskl na 3D tiskárně. Bohužel telefon se s tímto řešením třásl. Originální díl od Broditu, který dorazil o den později, už ale drží dokonale.

Pokud máte jiný oblíbený systém uchycení, určitě bude existovat redukce i pro něj. Hledejte kulový čep 17 mm a název vašeho systému.

Mechanické provedení

Zde opět nelze nic vytknout. celý mechanismus je zpracován kvalitně a všechno pevně drží. Nevýhodou zvoleného uchycení je jistá paralýza ventilace. S uchycenou nabíječkou nelze natáčet mřížku ventilace. Navíc musíte mít mřížky rovné, na různé designové výstřelky jako je kruhový výduch není držák dělaný.

NFC

Tato nabíječka obsahuje 3 NFC čipy. To, který se použije, nastavíte mechanickým přepínačem. Na nabíječce je pak vidět barevné znázornění právě aktivního čipu.

Pomocí například Rutin u telefonů Samsung nebo jiného podobného nástroje pak můžete nastavit, aby se po přiložení telefonu k NFC v nabíječce spustila teba navigace nebo Spotify. Tři NFC umožňují variabilitu, i když mechanický přepínač mně nepřijde jako ideální volba. Nastavil jsem tedy jeden čip na spuštění Waze a Spotify.

Waze Navigation & Live Traffic Waze Instalovat (Free) Google Play

Čip je umístěn tak, že se neaktivuje po přichycení mobilu magnetem, ale je pod cívkou. Musíte tedy nejprve přiložit telefon cívkou ke spodní straně nabíječky a až po spuštění akce ji posunout na pozici magnetů.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB Instalovat (Free) Google Play

Nabíjení

K vlastnímu nabíjení nemám výhrady. Nabíječku používám s telefonem Samsung Galaxy S25 Ultra a pouzdrem Pitaka PinButton. Jde tedy o vyladěnou kombinaci.

Jediné nepříjemnost je to, že telefon se nabíjí vždy, a to způsobuje jeho zahřívání. Přemýšlím tedy o nějakém způsobu, jak zařídit, aby telefon držel na palubní desce bez nabíjení.

Cena a dostupnost

Jedná se o novinku, takže v českých e-shopech není tato nabíječka dostupná. Můžete si ji ale koupit na e-shopu výrobce. Objednával jsem tak už několik výrobků (2x obal a nabíječku) a vždy vše dorazilo velmi rychle. Pitaka uvádí rozmezí 10 – 24 dnů, já balíček dostal vždy nejpozději 10. den.

Hned po objednání dostanete odkaz na sledování balíčku pomocí čínského dopravce, ale už za asi 2 dny se objeví další odkaz, který vede na Českou poštu. Můžete tak sledovat balíček během posledního dne pomocí aplikace Pošla online, kde se vám zobrazí i kód pro vyzvednutí.

Před koupí zkuste prohledat na internetu slevové kódy, užitečný je v tomto prohlížeč Edge. Já takto ušetřil 3 USD. Celní poplatky řešit nemusíte, všechno zařídí Pitaka za vás. Vy si jen vyzvednete balíček.

Cena: 59,99 USD ( 1500 Kč)

Používáte nabíječku v autě?

Zdroj: vlastní