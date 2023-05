Nastává významná změna ve vedení aktuálně nejúspěšnějšího a celosvětově proslulého českého herního studia Beat Games. Projekt, který stojí za megaúspěšnou VR “šermovačkou” Beat Saber, již nadále nebude (spolu)řídit Jaroslav Beck, který studio v roce 2018 zakládal společně s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem. Dosavadní “head of music” a mimo jiné i úspěšný hudební skladatel oznámil novinku na Facebooku.

Believer by Imagine Dragons | Gameplay | Beat Saber

“Po šesti divokých letech od založení Beat Games a uvedení Beat Saber do světa VR jsem se rozhodl odstoupit z pozice hudebního ředitele a vedoucího studia na plný úvazek a připravit se na to, co přijde dál! Když se ohlédnu za dosavadní cestou Beat Saber, stále se štípu, jestli se to všechno opravdu stalo. Tři lidé v Praze založili studio a spustili hru, která se nečekaně stala jednou z nejúspěšnějších VR her současnosti,” rekapituluje Beck, jehož spoludílo v roce 2019 koupila i s vedením společnost Facebook, nyní Meta.

“Zjistil jsem, že kromě tvorby hudby je pro mě zakládání a akcelerace špičkových projektů s globálními ambicemi to, co mě v podstatě baví nejvíc,” svěřil se úspěšný podnikatel a hudebník, který má na svém kontě například i audio doprovod pro trailery filmových a herních trháků jako Star Wars, Terminator, Call of Duty, Battlefield, Overwatch či World of Warcraft. Právě v oblasti hudby se chce Beck dál realizovat.

Overwatch – Alive Animated Short | PS4

“Hudební průmysl čeká dlouho připravovaná transformace. Chci udělat vše, co je v mých silách, a využít vše, co jsem se za posledních 17 let v hudebním průmyslu naučil, abych zajistil, že tyto změny budou pozitivní pro umělce i samotné umění,” popisuje své budoucí směřování Beck. Než bude jeho nový podnikatelský projekt představen, chce ještě věnovat čas a finance do aktivit v dobročinnosti.

Nové TCL televizory míří do Česka. Lákají na špičkový obraz, 144Hz frekvenci a Google TV čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

“Zakládám nadaci s názvem “Giving Beck” zaměřenou na poskytování kompletního vybavení pro zvukovou produkci a hudební vzdělání mladým lidem ve školách a dětských domovech s posláním, aby každý mohl objevovat tvorbu hudby. Hudba mi zcela změnila život k lepšímu a já chci tuto možnost zprostředkovat co největšímu počtu lidí. Část peněz, které jsem získal z Beat Saber, věnuji na rozjezd tohoto projektu v ČR a doufám, že poslání této nadace brzy překročí hranice země,” uzavřel Beck, který již v minulosti podpořil několik crowdfundingových projektů.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Už jste zkoušeli Beat Saber? Co na něj říkáte?

Foto: archiv Jaroslava Becka (FB)