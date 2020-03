Oblíbena platforma Battle.net, kterou založilo studio Blizzard stojící za hrami jako World of Warcraft či sérií Diablo má výpadek. Několik milionů hráčů po celém světě je tak aktuálně bez svých oblíbených her. Některým se nedaří ani přihlásit, natož aby hru spustili.

Battle.net má pod pokličkou hned několik významných titulů a kromě svých her propůjčila svou platformu například novému Call of Duty: Modern Warfare či Call of Duty: Black Ops 4. Primární jsou však jejich vlastní hry jako World Of Warcraft, Diablo III, Overwatch, Overwatch 2, Hearthstone, Starcraft II či Heroes of The Storm. Ani jednu ze zmíněných her aktuálně nelze spustit, respektive se do ni přihlásit.

Výpadek Battle.net zaznamenávají postupně hráči z celého světa a v tuto chvíli není jasné, kdy budou servery opět fungovat. Každopádně nefunguje ani mobilní aplikace Battle.net Mobile App, která umožňuje komunikaci s přáteli a obecnou správu vašeho účtu.

Zdroj: downdetector.cz