Baseus spojil powerbanku s hotspotem. Geniální nápad, nebo zbytečná hračka?

Baseus EnerGeek GX11 kombinuje 20 000mAh powerbanku, 67W nabíječku a 4G hotspot v jednom zařízení
Díky CloudSIM technologii se připojí k síti ve 150+ zemích bez fyzické SIM karty
V USA stojí $99.99 s promo kódem, Evropa čeká na uvedení na trh

Jakub Kárník
Publikováno: 15.10.2025 22:00

Baseus právě představil zařízení, které vypadá jako odpověď na otázku, kterou si nikdo nekladl: co kdyby powerbanka měla vlastní 4G připojení? EnerGeek GX11 kombinuje kapacitu 20 000 mAh, rychlonabíjení 67 W a vestavěný mobilní hotspot s podporou CloudSIM technologie. Jde podle výrobce o první produkt na světě, který nabízí všechny tři funkce v jednom kompaktním balení. Otázka ale zní: potřebuje to vůbec někdo?

Powerbanka s vlastním internetem
Jak funguje datový tarif
67W nabíjení a kapacita 20 000 mAh
Až 114 hodin provozu jako hotspot? Záleží na podmínkách
Cena a dostupnost Záleží na podmínkách Cena a dostupnost Powerbanka s vlastním internetem Základní myšlenka je jednoduchá – cestujete, potřebujete nabít telefon a zároveň chcete mít přístup k internetu. Místo dvou zařízení (powerbanka + hotspot) máte jedno. EnerGeek GX11 používá CloudSIM technologie od uCloudlink, což znamená, že se automaticky připojuje k lokálním sítím ve více než 150 zemích bez nutnosti kupovat fyzickou SIM kartu. Zařízení podporuje 13 globálních frekvenčních pásem a funguje s hlavními operátory jako AT&T, T-Mobile nebo Verizon. V praxi to znamená, že přiletíte do USA, zapnete powerbanku a máte internet – bez hledání eSIM, bez koukání na roamingové tarify. Alespoň teoreticky. Realita ale bývá složitější. CloudSIM se připojuje k „prémiové lokální síti“, což v překladu znamená, že dostanete připojení přes partnera, který má s místními operátory dohodu. Rychlost stahování je až 150 Mbps, nahrávání až 50 Mbps – což zní slušně, ale klíčové slovo je „až“. V praxi záleží na pokrytí, vytížení sítě a prioritizaci datového provozu. Jak funguje datový tarif Baseus k EnerGeek GX11 přibaluje 1 GB globálních dat měsíčně po dobu 12 měsíců. To stačí sotva na pár hodin procházení nebo kontrolu sociálních sítí. Pokud plánujete pracovat, streamovat nebo stahovat větší soubory, budete potřebovat další data. Další datové balíčky si kupujete přes aplikaci Baseus MiFi, kde máte na výběr buď podle objemu dat, nebo podle doby platnosti. Baseus zatím nezveřejnil detailní ceník, což je škoda – cena dat totiž rozhoduje o tom, jestli se celý koncept vyplatí. Pokud by cena dat byla srovnatelná s klasickými eSIM kartami (například od Airalo nebo Holafly), pak by to dávalo smysl. Pokud ne, stejně končíte u běžné eSIM a GX11 využijete jen jako powerbanku. 67W nabíjení a kapacita 20 000 mAh Když odhlédneme od hotspotu, EnerGeek GX11 funguje jako standardní powerbanka s kapacitou 20 000 mAh. To stačí na zhruba 3–4 nabití běžného smartphonu nebo jedno nabití notebooku, v závislosti na jeho velikosti. Nabíjení podporuje USB-C Power Delivery a USB-A Quick Charge s maximálním výkonem 67 W. V režimu jednoho USB-C portu dostanete plných 67W, což stačí na rychlonabíjení většiny telefonů i menších notebooků. Pokud budete nabíjet více zařízení najednou, výkon se rozdělí: buď 45W + 22,5W, nebo 18W + 18W + 12W. Zajímavý je odnímatelný opletený USB-C kabel, který se omotá kolem těla powerbanky a slouží zároveň jako řemínek. Až 114 hodin provozu jako hotspot? Záleží na podmínkách Baseus tvrdí, že GX11 zvládne až 114 hodin samostatného Wi-Fi provozu. To zní skvěle, ale jde o ideální podmínky – pravděpodobně při minimálním datovém provozu a bez současného nabíjení jiných zařízení. Pokud budete powerbanku používat na maximum – tedy nabíjet telefon, notebook a zároveň provozovat hotspot pro několik lidí – výdrž bude podstatně kratší. Cena a dostupnost

Baseus získal za EnerGeek GX11 jak CES Innovation Award 2025, tak IFA Innovation Award 2025. Zařízení je aktuálně k dispozici v Severní Americe s doporučenou cenou $129.99 (asi 2 700 Kč). Na Amazonu se prodává se slevou za $116.99, s promo kódem BOZCFCGS klesne cena na $99.99 (zhruba 2 100 Kč). Baseus plánuje uvedení na evropský trh v brzké době, zatím ale není jasné, kdy přesně a za jakou cenu.

Zdroj: gizmochina.com

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 