Balkonová fotovoltaika může ročně ušetřit tisíce korun za elektřinu

Pořizovací ceny neustále klesají

Ne každý systém je ale vhodný, řada jich může dělat velké potíže

Takzvaná balkonová fotovoltaika je čím dál oblíbenější. Řada lidí žijících v bytě si kupuje fotovoltaické panely a pak si je umisťují přímo na své balkony, aby si aspoň část elektřiny mohli vyrábět sami – a ušetřili za poplatky dodavatelům energií. Ceny systémů neustále klesají a takovouto mobilní elektrárnu skládající se ze solárních panelů včetně střídače a propojovacích kabelů pořídíte už za několik tisíc korun. Pak už stačí jen bateriové úložiště a máte vystaráno.

Podle Německého sdružení solárního průmyslu (BSW) jen v této zemi ve druhém čtvrtletí letošního roku přibylo na 142 000 těchto systémů. A německá vláda plánuje, že systémy do výkonu 800 W nebudou jejich majitelé brzy ani muset registrovat; zkrátka si je jen koupí, zapojí a budou je moci ihned začít používat. Boom fotovoltaiky je znát i v Česku – kompletní sady pro balkonovou elektrárnu můžete okolo 10 000 Kč pořídit i v supermarketech nebo elektrech.

Pozor na kvalitu

Jenže ne vše, co si takto výhodně pořídíte, může být vhodné pro výrobu elektřiny v domácnosti. Upozorňuje na to spotřebitelské sdružení Stiftung Warentest, které se pustilo do testování různých fotovoltaických systémů určených na balkony. A výsledky jsou hodně alarmující – pouze 1 z 8 systémů je vhodný.

U ostatních se ukázalo, že jejich střídače mohou narušovat provoz dalších spotřebičů, popřípadě fotovoltaika vyrábí více elektřiny, než kolik tvrdí její výrobce – což také působí potíže. A některé balkonové fotovoltaické panely vůbec nejsou stavěné na to, aby se naklopily do úrovně potřebné na balkoně.

Jako problematické se leckdy ukazují i levné čínské fotovoltaiky, jichž se v tomto státě vyrábí neuvěřitelné množství a doslova zaplavují globální trhy. Evropští výrobci jim nemohou v podstatě ani konkurovat, a tak už se obrátili i na Evropskou komisi, aby celý fotovoltaický byznys prošetřila.

Faktem ovšem zůstává, že pokud si koupíte kvalitní balkonovou fotovoltaiku a necháte si ji odborně nainstalovat a připojit, může vám ušetřit hodně peněz. V Česku ovšem nestačí jen tento systém zapojit do zásuvky a spustit – nejprve je nutné ohlásit ho a získat platnou revizní zprávu. Možná bude nutná i výměna elektroměru. A také je potřeba počítat s tím, že oproti panelům umístěným na střeše nebo na jiné vhodně nasměrované ploše vyrobí výrazně méně elektřiny. Můžete díky ní ale třeba i sdílet elektřinu.

