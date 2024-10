Čínský výrobce OnePlus má problém, Německo mu zakázalo prodeje mobilů

Stalo se to už podruhé za krátkou dobu

Na vině je patentový spor s firmou InterDigital

Němci mají v tuto chvíli smůlu. Pokud by si chtěli koupit nový mobil od OnePlus, tak v tamních e-shopech ani kamenných prodejnách neuspějí. V e-shopu zeje kategorie mobilních telefonů prázdnotou a ještě nějakou dobu se to asi nezmění. Přitom další příslušenství vyráběné OnePlus (nebo mateřskou firmou Oppo) je i nadále k dispozici.

V čem je tedy háček? Nejde o to, že OnePlus je čínská společnost, ani o to, že by Němci chtěli nějakým způsobem cenzurovat trh. Ale na vině je patentový spor, který společnost vede s firmou InterDigital. Přitom se neřeší žádná drobnost, nýbrž důležité patenty používající se pro příjem 5G. A ve hře jsou prý i další technologie.

Dokud se tak vše nevyřeší, Němci se nejspíš mobilů OnePlus nedočkají. Společnost se ale snaží, aby se spor urovnal co nejdříve. A tak k tomu vydala i prohlášení: „Společnost OnePlus klade velký důraz na práva duševního vlastnictví a spravedlivý přístup ke standardním základním patentům, což je nezbytné pro podporu inovací v tomto odvětví. Se společností InterDigital budeme nadále jednat a rádi bychom tuto záležitost vyřešili smírnou cestou.“

Fascinující je, že do podobných problémů se OnePlus dostala i poměrně nedávno. Také šlo o potíže s patenty následované zákazem prodeje v Německu. Ale tehdy se to týkalo mobilů Nokia.

Co si myslíte o mobilech od OnePlus?

Zdroj: GSMArena, allround-pc.com