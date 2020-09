Away je dalším Netflix pokusem udělat kvalitní vesmírný seriál. Uspěje?

Netflix se již několikrát pokoušel udělat kvalitní seriál z prostředí vesmíru. Lost in Space je poměrně vydařený kousek, který si na ČSFD vysloužil solidních 71 %, naopak Another Life se příliš nepovedl. Má velice podprůměrné hodnocení 39 % a i z naší zkušenosti ho nelze příliš doporučit. Jenže Netflix to nevzdává a servíruje divákům nový seriál Away, který je očekáván poměrně dlouhou dobu. Dokáže tedy uspět?

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech.

Netflix seriál Away nabídne emoce i dobré efekty

Velká část diváků miluje filmy jako Interstellar, Marťan, Měsíc nebo třeba Sunshine. Tyto filmy vychází jednou za pár let a většinou se jedná o skvělé kousky, jelikož je jejich vývoj velice drahý, zejména kvůli efektům. Takže se logicky připraví i kvalitní scénář a celý příběh. Jenže u seriálů to není vždycky pravidlem, jak jsme se už několikrát přesvědčili. A o čem je tedy Away?

Away | Official Trailer | Netflix

Astronautka Emma Green je velitelkou lodě Atlas 1 a má být součástí posádky první mise na Mars. Celá mise bude trvat 3 roky. Jenže Emma bude muset nechat na Zemi manžela Matta Logana a dospívající dceru Alexis. Již z traileru můžeme vidět, že efekty zde budou poměrně dobře propracované, zároveň lze poměrně snadno poznat, že se budou ve seriálu řešit vztahy a uvidíme v něm velké množství dialogů. Je tedy otázkou, zda se z něj nestane telenovela. Doufejme že ne.

Seriál má zatím rozporuplné hodnocení. Někteří diváci jsou z něj nadšení, někteří naopak extrémně zklamaní. Na ČSFD má aktuálně 51 %, což také není zrovna moc. Na IMDb má 6,3/10 a na IGN pak 7/10. Je tedy vidět, že se recenze prozatím velice liší. My jsme aktuálně ve třetím díle a vše má prozatím docela dobrý spád. Na finální verdikt si ale počkáme až na konec první série.

