Avast: Tyto hrozby v roce 2021 nejvíc míří Android mobily

Systém Android je sám o sobě velmi dobře zabezpečený a aby v něm dostal příležitost nějaký virus, musí mu “vrátka” nejčastěji otevřít samotný uživatel. Jaké škodlivé aplikace se takto pokoušejí do našich Android parťáků dostat nejčastěji? Analýza hrozeb od společnosti Avast má přesná čísla pro rok 2021. Nejvýznamnější hrozbou na telefonech a tabletech s operačním systémem Android je stále adware.

Tento reklamní malware tvořil v prvních letošních pěti měsících 45 % veškerých mobilních hrozeb. Druhé místo s 16 % zaujímají falešné aplikace a třetí místo pak bankovní trojské koně s podílem 10 %. Mezi další typy škodlivého malwaru patří downloadery, spyware a lockery/mobilní ransomware. Adware zobrazuje rušivé reklamy a láká uživatele ke stažení tím, že se vydává za legitimní aplikace. Nedávným příkladem masivního šíření adwaru může být rodina HiddenAds, odhalená Avastem v říjnu.

Avast: Analýza hrozeb pro Android zařízení od dubna 2020 do dubna 2021

Avast zaznamenal dva hlavní typy adwaru. K prvnímu patří třeba hry, fotografické či jiné lifestylové aplikace. Hezky vypadají, avšak uživatelé jsou po jejich stažení spamováni reklamami v aplikaci i mimo ni. Druhým běžným typem jsou reklamní podvody. Tento typ adwaru po stažení spouští škodlivé aktivity na pozadí a zobrazuje nesouvisející reklamy, dále reklamy v notifikacích nebo jiné agresivní reklamní techniky.

Adware občas obsahuje i reklamy se škodlivým obsahem. V případě reklamního podvodu se společně s aplikací může automaticky stáhnout i šifrovaný soubor, který poté na zařízení spouští falešná kliknutí na reklamy, aniž by o tom uživatelé věděli nebo jim předplácí různé prémiové služby. Druhý nejrozšířenější druh mobilního softwarového útočníka, kterého analýza hrozeb odhalila, tvoří aplikace, jež se jednoduše vydávají za něco, co nejsou. Například se tváří jako důvěryhodná aplikace pro trasování covidu-19 nebo třeba jako adblocker. To stejné dělají bankovní trojské koně neboli „bankery“.

Google představil 6 nových funkcí pro všechny Android uživatele čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Čelili jste někdy jedné z této hrozeb? Které?

Zdroj: TZ Avast