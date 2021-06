Automatický tmavý režim pro Facebook Messenger již brzy

Podpora tmavého režimu pro aplikace od Facebooku se zdá jako nekonečný příběh. Společnost jej pro Messenger nejdříve měsíce testovala a v dubnu roku 2019 ho vypustila mezi uživatele. Ke zklamání všech však bylo režim zobrazení nutné přepínat ručně. S tím by však měl být již brzy konec.

Informace o novince z dílny kalifornské společnosti se objevila na fóru Reddit, kde se o ní podělil jeden z tamních “obyvatel”. Své tvrzení také doložil snímkem obrazovky Nastavení aplikace. Je na něm jasně vidět, že se týká nastavení tmavého režimu pro Messenger. Na výběr je zapnout, vypnout a System. Pod těmito možnostmi je malým písmem uvedeno, že pokud zvolíme položku System, aktivuje se tmavý režim podle nastavení v telefonu. Tímto jednoduchým krokem je automatický tmavý režim pro Facebook Messenger aktivní.

Co to znamená v praxi? Například to, že když večer zapnete omylem Messenger, neoslepnete ze zářivé bílé barvy. A naopak pokud vyjdete s telefonem ven, nebude nutné “luštit” na tmavé obrazovce, kdo a co vám píše.

Automaticky tmavý režim pro Facebook Messenger by měl být dostupný ve verzi aplikace 314.1.0.19.119, nicméně mi osobně nová položka v nastavení nepřibyla. Podobně jsou na tom také další uživatelé. Je tedy možné, že se společnost rozhodla funkci rozšířit postupně, jako tomu bylo v případě nového vzhledu webové verze sociální sítě. V komentářích pod článkem nám můžete dát vědět, zda se u vás nastavení automatického tmavého režimu objevilo.

U kterých aplikací vám chybí tmavý režim?

Zdroj: Android Police