Jak vypnout otravné přehrávání videa na Facebooku, Twitteru i v prohlížečí?

Znáte tu situaci, kdy sotva přijdete na webovou stránku nebo otevřete aplikaci a hned vás zahltí tuna hlučného obsahu, o kterou vůbec nemáte zájem? Dnes se podíváme, jak vypnout otravné automatické přehrávání videa na sociálních sítích Facebook a Twitter i v jejich mobilních aplikacích. Na zoubek se podíváme i ostatním webům na internetu, které zneužívají automatické přehrávání videa.

Automatické přehrávání videa může být užitečné, pokud se jedná právě o to, co hledáte. Většinou je to ale přesně naopak. Nejčastěji se sám spouští ten obsah, který vám chce někdo vnutit. Možná proto oceníte tyto způsoby, jak těchto narušitelů zbavit. V dnešní době většina z nás používá více zařízení, a tak bude třeba změnit nastavení jak v aplikaci na telefonu, tak i ve webovém prohlížeči na počítači.

Nechtěná videa na Facebooku lze vypnout snadno a rychle

Na počítači můžete změnit nastavení takto:

Jděte do menu v pravém horním rohu

Vyberte Nastavení a Soukromí > klikněte na Nastavení

> klikněte na V menu na levé straně najděte položku Videa a uvnitř najdete přepínač, kde můžete zakázat automatické přehrávání.

V Android aplikaci Facebook:

Stisknete tlačítko menu v pravém horním rohu displeje

Srolujte až dolů, kde najdete Nastavení a soukromí > pak klikněte na Nastavení

> pak klikněte na Úplně dole najděte Media a kontakty > pak zvolte Automatické přehrávání a „Videa nikdy automaticky nepřehrávat“

Videa můžete zkrotit i na Twitteru

Ve webovém prohlížeči na PC postupujte následovně.

Klikněte na Více v levém menu ( tři tečky úplně dole ) a potom Nastavení a soukromí

v levém menu ( ) a potom Vyberte Využití dat

V menu Automatické přehrávání zvolte položku Nikdy

V mobilní aplikaci Twitter postupujte takto.

Oculus Quest 2 unikl v celé kráse. Facebook omylem odhalil novou generaci VR čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Stiskněte svoji profilovou fotografii v levém horním rohu displeje

v levém horním rohu displeje Vyberte v menu Nastavení a soukromí

Běžte do Využití dat a zvolte Automatické přehrávání videa > Nikdy

Jak zatočit s auto-přehráváním videa v prohlížeči?

Na automatické přehrávání videí, ale můžeme dnes narazit kromě sociálních sítí i na různých menších webech. Pak je třeba přistoupit přímo k blokaci v prohlížeči.

Google Chrome

Nejrozšířenější prohlížeč od Google bohužel v současné době neumožňuje vypnout automatické přehrávání videa. Pokud by vás videa na některém webu opravdu trápila, tak lze sáhnout k externímu řešení například v podobě tohoto doplňku pro Google Chrome. Při instalací doplňků tohoto typu je ale vždy třeba mít na paměti, že mohou kolidovat s jinými funkcemi nebo weby.

Microsoft EDGE

Přesto že je nový EDGE už založen také na projektu Chromium, tak vám Microsoft umožní o něco větší kontrolu než Chrome. Automatická videa však ani v EDGE není možné vypnout úplně.

Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu a vyberte Nastavení

a vyberte V levém sloupci klikněte na Oprávnění webu a srolujte dolů až k položce Automatické přehrávání médií

a srolujte dolů až k položce EDGE umožňuje buď zvolit Automatické přehrávání nebo Limitované. Zda se video začne přehrávat prý záleží na tom, jestli jaká je vaše historie návštěv konkrétního webu a jestli jste někdy interagovali s multimédii na dané stránce.

Firefox

Klikněte na tři čárky v pravém horním rohu prohlížeče a vyberte Předvolby

V levém sloupečku zvolte Soukromí a Bezpečnost

Srolujte dolů až k Oprávnění a najděte Automatické přehrávání . Klikněte na tlačítko Nastavení

a najděte . Klikněte na tlačítko Ve vyskakovacím menu si můžete vybrat, jestli chcete zablokovat jen audio nebo audio i video. Dále můžete nastavit výjimky pro jednotlivé weby. Na některých webech, které se chovají slušně můžete tedy multimédia povolit.

Vypnutím automatického přehrávání videa na vašich zařízeních ušetříte kromě vašich nervů možná i nemalý kus vašeho datového limitu a pár procent baterie.

Kde vás automatické přehrávání videa otravuje nejvíc?