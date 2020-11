Začalo přihazování v aukci na české 5G. Mohla by z toho být levnější data

Celkem 7 zájemců oficiálně začalo přihazovat v dražbě frekvencí, na kterých by měly již příští rok fungovat dlouho probírané, toužené i nenáviděné 5G sítě. Aukce se účastní nejen hlavní tři čeští operátoři, ale i další technologické firmy. Výsledkem aukce by měl být příchod minimálně jednoho nového operátora, který pravděpodobně do budoucna sníží ceny datových připojení. Podle staršího odhadu Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro technologie a digitalizaci, by mohla mít dražba za následek snížení ceny neomezených mobilních o cca 300 korun. Aukce 5G frekvencí pro území ČR by měla znát vítěze před Vánoci.

Český telekomunikační úřad, organizátor dražby, dává k dispozici kmitočty ve dvou různých pásmech. Jedno je na hladině 700 MHz a uvolnilo ho TV díky přechodu na DVB-T2. Druhá škála je od 3,4 do 3,6 GHz. Vyvolávací cena jednoho frekvenčního bloku v prvním jmenovaném pásmu má minimální hladinu 1,4 miliardy. U gigahertzových startuje aukce 5G frekvencí pro ČR na sumě 110 milionů. Celková vyvolávací cena za všechny bloky je 5,4 miliardy korun. zahájení dražby se dle očekávání neobešlo bez námitek ze strany současných tří českých operátorů.

Která firma by mohla být tím čtvrtým operátorem?

Zdroj: Novinky