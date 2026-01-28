Král mezi levnými herními notebooky? Tenhle ASUS s RTX 5060 nestojí ani 20 tisíc! Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook V16 je nejlevnější notebook s RTX 5060 v Česku Grafika běží na 115 W, ne v ořezanějších verzích jako u konkurence Na Heurece jej seženete od 19 499 Kč, původní cena byla 27 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Notebook s grafikou RTX 5060 pod dvacet tisíc? ASUS Vivobook V16 je aktuálně cenový král mezi herními notebooky nové generace. Má to ale háček – prodává se bez operačního systému a instalace Windows může být dobrodružství. RTX 5060 v plné síle Zatímco mnoho notebooků dostává ořezané verze grafik, tady běží RTX 5060 na 115 W s 8 GB GDDR7 paměti. V této cenovce je naprosto běžné, že mají laptopy klidně jen 65W verze. Procesor Intel Core 5 210H má 8 jader (4P + 4E), k tomu 16 GB DDR5 RAM a 1TB NVMe SSD. Chlazení IceCool se dvěma ventilátory udržuje teploty na uzdě. Certifikace MIL-STD 810H slibuje odolnost podle amerického armádního standardu. Displej má úhlopříčku 16 palců, rozlišení 1920 × 1200 px (16:10) a obnovovací frekvenci 144 Hz. Pozor ale na barevné podání – jen 45% NTSC, takže pro grafickou práci nebo úpravu fotek to není ideální. Na hraní a běžnou práci to ale stačí. Za zmínku stojí také hmotnost 1,95 kg, plastové tělo nebo podsvícená klávesnice s numerickým blokem. KOUPIT NA HEURECE Bez Windows – a instalace není triviální Notebook se prodává bez operačního systému. To samo o sobě není problém – ušetříte za licenci. Jenže podle recenze na Alze je instalace Windows komplikovanější. SSD není vidět, dokud nevypnete VDM v BIOSu. A při instalaci Windows 11 chybí síťový driver, takže se nepřipojíte k internetu. Řešení existuje (příkaz OOBE\BYPASSNRO), ale pro méně zkušené uživatele to může být frustrující. KOUPIT NA HEURECE Recenzent také zmiňuje vyšší hlučnost při zátěži – u herního notebooku se 115W grafikou to ale není nic neobvyklého. Původní cena činila 27 990 Kč, na Heurece ho teď seženete od 19 499 Kč. Za nejlevnější RTX 5060 notebook v Česku s neořezaným výkonem je to nabídka, která stojí za zvážení – pokud si troufáte na instalaci systému. Kupujete notebooky s předinstalovaným systémem, nebo preferujete čistou instalaci? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Notebook nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025